Mayıs ayı enflasyon beklentisi açıklandı!

Mayıs ayı enflasyon beklentisi tahmini araştırması gündemdeki yerini aldı. Memur ve emekli maaşlarının zam oranının belirlenmesinde önemli bir yer tutan enflasyon verileri her ay TÜİK tarafından açıklanıyor. Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi ile enflasyon beklentisi tahmini geldi. Peki, Mayıs ayı enflasyon oranı rakamları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...