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        Mayıs ayında kar sürprizi

        Van, Tunceli ve Bayburt'un yüksek kesimlerine kar yağdı. Mayıs ayında yağan kar köyleri ve yaylaları beyaza bürüdü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 09:34 Güncelleme: 06.05.2024 - 10:32
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        Mayıs ayında kar sürprizi
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        Türkiye'nin doğu illerinde mayıs ayına rağmen yağan kar şaşırttı.

        Bayburt'un Dumlu, Üzengili gibi yüksek rakımlı köylerinde, aralıklı olarak kar yağışı devam ediyor.

        Dumlu köyü sakinlerinden Mehmet Bozo, yaylaya kar yağdığını, eski karların erimeden yeniden karın yağdığını belirterek, "Burası Dumlu köyünün yaylası. Daha eski karlar erimeden, üzerine yenisi eklendi. Mayıs ayındayız, maşallah yoğun bir şekilde kar yağışı devam ediyor" dedi.

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        Üzengili köy muhtarı İrfan Karaaslan da köyde lapa lapa kar yağışının devam ettiğini çektiğini videoyla duyurarak, "Beşinci ayda kar yağıyor. Şu an Bayburt'un Üzengili köyündeyiz, böyle bir manzarayla karşı karşıyayız. Maşallah barekallah kar çok güzel, tatlı tatlı yağıyor. Kar tuttu gibi. Biz köyde bulunan bir Hasan Bayram isimli abimizin balkonundayız, kar yağışını izliyoruz" ifadelerini kullandı.

        Köy sakinlerinden Hasan Bayram ise 2 gün önce köyde baharın yaşandığını, şimdi kış mevsiminin geri geldiğini belirterek, "Köyümüzde 2 gün önce bahar vardı, ağaçlar tomurcuklar açmıştı, görüntüler muhteşemdi. Şimdi ise kar yağıyor, muhteşem bir güzelliğe şahit oluyoruz. Buradan herkese selam olsun" şeklinde konuştu.

        TUNCELİ'DE DE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

        Meteorolojinin uyarı yaptığı Tunceli ve ilçelerinde de sağanak ve kar yağışı etkili oldu.

        Pülümür ilçe merkezin de yağmur etkili olurken yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü.

        Cankutaran mevki ve 3 bin 287 yüksekliğindeki Bağır Paşa Dağı başta olmak üzere diğer yüksek kesimler ve köyler beyaza büründü. Hava sıcaklığı hissedilir derecede düştüğü kentte meteoroloji yağış uyarılarını sürdürdü.

        VAN'DA SAĞANAK YERİNİ KARA YAĞIŞINA BIRAKTI

        Van'ın Başkale ilçesinde dün akşam etkili olan sağanak, sabaha karşı yerini kara bıraktı.

        Kar yağışıyla sıcaklığın hissedilir derecede düştüğü ilçede, ağaçlar ve araçların üzeri karla kaplandı, yüksek kesimler beyaza büründü.

        İlçe sakinlerinden Kıyas Bakışkan, güne karla uyanmanın şaşkınlığını yaşadıklarını söyledi.

        Antalya'da ve diğer illerde insanların deniz sezonunu açtığını belirten Bakışkan, "Bugün 6 Mayıs ve ilçemizde kar yağdı. Sobalarımızı yakmaya devam ediyoruz." dedi.

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        #kar yağışı
        #bayburt
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