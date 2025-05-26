TCBM ENFLASYON TAHMİNİNİ DEĞİŞTİRMEDİ

Yılın 2. Enflasyon Raporu sunumunu yapan TCMB Başkanı Fatih Karahan enflasyonun 2025'te yüzde 24'e, 2026'da yüzde 12'ye ve 2027'de yüzde 8'e gerileyeceğini tahmin ettiklerini açıkladı. Enflasyon tahminleri bir önceki rapor dönemine göre değişmedi. 2025 için yüzde 19-29'luk tahmin aralığı da korunurken Karahan "Belirsizliklerin geçmiş döneme göre daha yüksek olduğunu da göz önünde bulundurarak ihtiyatlı ve sıkı para politikası duruşumuzdan taviz vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

İşte Karahan'ın konuşmasından önemli satır başları: