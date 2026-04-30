İş Sanat’ın İstanbul ve Ankara’daki minik sanatseverler için hazırladığı ücretsiz atölyeleri sürüyor. Çocukları kolaj, linol, eskiz ve suluboya gibi tekniklerle tanıştıran atölyeler hem sanatı ve sanatçıları tanıyacakları hem de gözlem yeteneklerini geliştirecekleri çok yönlü bir ifade alanı sunuyor. Programlarda 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Müzeler Haftası ve Anneler Günü’ne özel etkinlikler de yer alıyor.

MÜZEDE HAZİNE AVI

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin “Pencereme Bahar Gelmiş” ve “Çiçeklerin Hikâyesi, Sanatla Anlat” atölyelerinde çocuklar, Nazlı Ecevit’ten İbrahim Çallı’ya uzanan usta ressamlarımızın eserlerini inceleyerek doğayı sanatla yorumlamayı öğreniyorlar. “Bil Bakalım Hangisi?” atölyesinde, ebeveynleriyle birlikte oyun kartları eşliğinde sergiyi gezerek tabloların gizli ayrıntılarını keşfetme ve topladıkları şekillerle özgün eserler üretme fırsatı buluyorlar.19 Mayıs’a özel “Zafere İlk Adım” ve “Geçmişe Bir Kart, Geleceğe Bir Mesaj” atölyelerinde ise Milli Mücadele ruhunu duygusal ve yaratıcı bir şekilde keşfediyorlar.

MÜZELER HAFTASI'NA ÖZEL

Türkiye İş Bankası Müzesi’nin “Çorap Kukla” ve “Rüya Kapanı” atölyelerinde çocuklar, ebeveynleriyle ortak üretimlere imza atıyor; iç dünyalarını yansıtan hayali kahramanlarını yaratıyorlar. Müzeler Haftası’na özel düzenlenen “Benim Müzem” atölyelerinde ise farklı yaş grupları müze kültürüyle tanışıyor; küçükler kendi renkli tablolarını kurgularken, büyükler dönüştürülmüş malzemelerle üç boyutlu minyatür galeriler inşa ediyor.

UMUT DOLU BİR GELECEĞİ TASARLAMAK

Kibele Sanat Galerisi’nin “Karakterini Tasarla” atölyesinde katılımcılar, eva köpük baskı tekniğiyle tanışarak kendi kahramanlarını kurguluyor. Galerideki heykeltıraş Ayla Turan Retrospektif sergisi ve “Umut” isimli heykel, “Gökyüzü Durağı” atölyesine ilham veriyor. Çocuklar, boyama ve kolaj gibi teknikleri deneyimleyerek gelecekleri için umut ettikleri dünyayı bir bulut çerçevesinin içerisinde resmediyorlar.

MİNİK ELLERDEN ANNELERE HEDİYELER

İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nin “Bir Anı Bir Çerçeve” ve “Resmini Sen Tamamla” atölyelerinde çocuklar, müzenin tarihi alanlarını ve güncel sergileri keşfederek “değerli olanı saklama” fikriyle kendi anı çerçevelerini tasarlıyor. Anneler Günü’ne özel düzenlenen “Kalpten Çiçekler” atölyesinde ise aileleriyle birlikte seramik hamurundan kalıcı çiçek buketleri oluşturuyorlar.

OKUL GRUPLARINA DA ÇEŞİT ÇEŞİT ATÖLYELER VAR

Tüm atölyelerin tarih ve saatlerine İş Sanat’ın internet sitesinden ulaşabilir, ücretsiz kaydolabilirsiniz. Hafta sonları bireysel katılımlı olarak düzenlenen atölyelere hafta içinde okul grupları olarak katılmak da mümkün. Rezervasyon için issanat.com.tr’yi ziyaret etmeyi unutmayın.

İş Sanat atölyelerinin tamamı ücretsizdir. Kibele Sanat Galerisi, Türkiye İş Bankası Müzesi ve İktisadi Bağımsızlık Müzesi ziyaretleri de ücretsizdir. Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi ise Müzeler Haftası ve Kurban Bayramı süresince ücretsizdir.

İş Sanat – Ücretsiz Çocuk Atölyeleri Takvimi – Mayıs’26

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, Beyoğlu–İstanbul

2 Mayıs Cumartesi 12.00 Pencereme Bahar Gelmiş (3-5 yaş, ebeveynli)

2 Mayıs Cumartesi 15.00 Eren Eyüboğlu'nun Yüzleri: Yaratıcı Portre Atölyesi (6-9 yaş)

3 Mayıs Pazar 12.00 Bil Bakalım Hangisi? (3-5 yaş, ebeveynli)

3 Mayıs Pazar 15.00 Parçaları Birleştir Resmi Tamamla (6-9 yaş)

9 Mayıs Cumartesi 12.00 Şekillerin Peşinde (3-5 yaş, ebeveynli)

9 Mayıs Cumartesi 15.00 Zühtü Müridoğlu'ndan İlhamla Yaratıcı Heykel Atölyesi (8-12 yaş)

10 Mayıs Pazar 12.00 Çiçeklerin Hikâyesi, Sanatla Anlat (6-9 yaş, ebeveynli)

10 Mayıs Pazar 15.00 Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun Motifleri (8-12 yaş)

16 Mayıs Cumartesi 12.00 Yaşantının Getirdikleri (8-12 yaş)

16 Mayıs Cumartesi 15.00 Müzeyi Şekillendir: Linol Baskı Atölyesi (9-13 yaş)

17 Mayıs Pazar 12.00 Geçmişten Gelen Misafir: Mihri Hanım (8-12 yaş)

17 Mayıs Pazar 15.00 Karakterini Tasarla: Baskı Atölyesi (6-9 yaş)

19 Mayıs Salı 13.00 Zafere İlk Adım (6-9 yaş)

19 Mayıs Salı 15.00 Geçmişe Bir Kart, Geleceğe Bir Mesaj (8-12 yaş)

23 Mayıs Cumartesi 12.00 Eşref Üren'in Sofrasından Tabağımdaki Natürmort (5-7 yaş)

23 Mayıs Cumartesi 15.00 Zühtü Müridoğlu'ndan İlhamla Yaratıcı Heykel Atölyesi (6-9 yaş)

24 Mayıs Pazar 12.00 Renkli Kapılar Atölyesi (5-7 yaş)

24 Mayıs Pazar 15.00 Geçmişten Gelen Misafir: Osman Hamdi Bey (7-11 yaş)

28 Mayıs Perşembe 13.00 Bil Bakalım Hangisi? (3-5 yaş, ebeveynli)

28 Mayıs Perşembe 15.00 Benim Kumbaram (6-9 yaş)

29 Mayıs Cuma 13.00 Zühtü Müridoğlu'ndan İlhamla Yaratıcı Heykel Atölyesi (8-12 yaş)

29 Mayıs Cuma 15.00 Melâhat Üren'den İlhamla Eskiz Atölyesi (7+ yaş)

30 Mayıs Cumartesi 12.00 Kartpostallarda Saklı Hatıralar (7-11 yaş)

30 Mayıs Cumartesi 15.00 Yan Yana Portreler (6-9 yaş, ebeveynli)

31 Mayıs Pazar 12.00 Tabağımdaki Natürmort (3-5 yaş, ebeveynli)

31 Mayıs Pazar 15.00 Suluboya Atölyesi: Doğanın Renkleri (8-12 yaş)

Türkiye İş Bankası Müzesi, Eminönü–İstanbul

10 Mayıs Pazar 13.30 Çorap Kukla (5-9 yaş, ebeveynli)

10 Mayıs Pazar 15.00 Rüya Kapanı (5-9 yaş, ebeveynli)

23 Mayıs Cumartesi 13.30 Benim Müzem (5-7 yaş)

23 Mayıs Cumartesi 15.00 Benim Müzem (8-12 yaş)

İktisadi Bağımsızlık Müzesi, Ulus–Ankara

2 Mayıs Cumartesi 13.00 Bir Anı Bir Çerçeve (5-7 yaş)

2 Mayıs Cumartesi 14.00 Resmini Sen Tamamla (3-6 yaş)

10 Mayıs Pazar 14.00 Kalpten Çiçekler: Seramik Buket Atölyesi (3-6 yaş, ebeveynli)

16 Mayıs Cumartesi 15.00 Meyvelerin Seramik Macerası (3-6 yaş, ebeveynli)

İş Sanat Kibele Sanat Galerisi, Levent–İstanbul