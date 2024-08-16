Maymun çiçeği virüsü nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir, tedavisi var mı? Türkiye'de maymun çiçeği görüldü mü?
Maymun Çiçeği vakalarının artması sebebiyle Dünya Sağlık Örgütü tarafından acil durum ilan edildi. Afrika'da ortaya çıkan ve bulaşıcı olma özelliğiyle bilinen maymun çiçeği vakası İsveç'e sıçradı. Maymun çiçeği salgınının yayılımını sürdürdüğü bu günlerde vatandaşlar M çiçeği(Mpox) virüsü hakkında yeni bilgiler olup olmadığını ve Maymun çiçeği hastalığının nasıl bulaştığını merak ediyorlar. Peki Maymun çiçeği virüsü nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir, tedavisi var mı? Türkiye'de maymun çiçeği hastalığı var mı?
Maymun çiçeği virüsü son günlerin en çok konuşulan salgın hastalıklarından birisi oldu. İlk olarak Afrika’da ortaya çıkan daha sonra İsveç’in ilk vakasını kabul ettiği Maymun Çiçeği bulaşıcı özelliğiyle biliniyor. Sağlık Bakanlığı’ndan Maymun Çiçeği virüsü Türkiye’de var mı, yok mu sorusuna yanıt geldi. Peki Maymun çiçeği virüsü nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir, tedavisi var mı? İşte son detaylar
MAYMUN ÇİÇEĞİ TÜRKİYE'DE VAR MI?
SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN M AÇIKLAMASI
Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından acil durum ilan edilen M Çiçeği hastalığının Türkiye'de görülmediğini ve ek tedbir ihtiyacı olmadığını bildirdi. Öte yandan virüs, Afrika kıtasının dışına da sıçradı. İsveç'te ilk maymun çiçeği vakası doğrulandı.
Sağlık Bakanlığı acil durum ilan edilen M çiçeği hastalığına Türkiye'de rastlanmadığını açıklarken, tedbir alınmasının şu an için söz konusu olmadığı bildirildi.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) önceki gün, M çiçeği hastalığı için acil durum ilan etmişti.
Sağlık Bakanlığı ise hastalık hakkında açıklama yaptı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"14 Ağustos 2024’te Dünya Sağlık Teşkilatı tarafından gerçekleştirilen Acil Durum Komitesi Toplantısı’nın ardından M çiçeği (mpox) hastalığının uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu oluşturduğu açıklanmıştır.
Özellikle Afrika kıtasında görülen M çiçeği (mpox) hastalığı vakasına Türkiye’de 2024 yılında rastlanmamıştır. Ülkemizde henüz herhangi bir kısıtlama veya ek tedbir ihtiyacı bulunmamaktadır.
Bakanlığımızca gerekli çalışmalar yürütülmekte, bilim kurulumuz ve sağlık altyapımızla süreç hassasiyetle takip edilmektedir.
Güncel bilgiler kamuoyunun bilgisine sunulacaktır."
AFRİKA DIŞINA DA SIÇRADI
DSÖ'nün acil durum kararından bir gün sonra virüsün Afrika dışına da sıçradığı belirlendi. İsveç, ilk maymun çiçeği vakasını doğruladı.
İsveç Kamu Sağlığı Kurumu Direktörü Olivia Wigzell, hastanın, Afrika'nın salgın görülen bölgelerinden birinde virüse yakalandığını söyledi.
İsveç Sağlık ve Sosyal İşler Bakanı Jakob Forssmed ise düzenlediği basın toplantısında, “Öğleden sonra İsveç'te daha ciddi bir tür olan ve Clade I olarak adlandırılan bir maymun çiçeği vakası olduğunu teyit ettik” dedi.
MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NASIL BULAŞIYOR?
M çiçeği virüsü fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor. Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor.
MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ TEDAVİSİ VAR MI?
Özel bir tedavi yöntemi olmayan hastalığın tedavisi antiviral ilaçlarla yapılıyor. Vakaların büyük bir kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), "maymun çiçeği hastalığı (Monkeypox)" ismini, 2022'de ırkçılık ve ayrımcılık kaygısıyla "mpox" olarak değiştirdi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), "maymun çiçeği hastalığı (Monkeypox)" ismini, 2022'de ırkçılık ve ayrımcılık kaygısıyla "mpox" olarak değiştirdi.
MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?
İlk belirtiler virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor. Virüs genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.
MAYMUN ÇİÇEĞİ HASTALIĞI NEDİR?
Maymun çiçeği, 1980’li yıllarda tamamen ortadan kalkan çiçek hastalığının daha az bulaşıcı, daha hafif semptomlara neden olan ve daha az ölümcül hastalığa yol açan bir çeşit akraba virüsü olarak biliniyor.ABD Hastalık Kontrol Merkezlerine (CDC) göre maymun çiçeği, virüs enfeksiyonu sonucu meydana gelen nadir hastalıklardan biri.
DSÖ verileri bu virüsün ilk Orta ve Batı Afrika’daki tropik yağmur ormanlarında ortaya çıktığını ortaya koyuyor.İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı’na (UKHSA) göre, maymun çiçeği insanlar arasında kolay yayılmayan nadir bir viral enfeksiyon.
DSÖ, bulaşmanın, enfekte hayvanların kan, vücut sıvıları veya deri veya mukoza lezyonları ile doğrudan temas yoluyla gerçekleşebileceği görüşünde. Africa CDC'den uzmanlar, virüsünün yeni varyantının şimdiye kadar görülenlerin arasında en tehlikelisi olduğunu belirterek, yayılma hızından endişe ediyor.