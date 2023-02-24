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Haberler Yaşam Maymun Türleri, Cinsleri ve Özellikleri: Maymun Türleri ve Çeşitleri Nelerdir?
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Maymun türleri, cinsleri ve özellikleri: Maymun türleri ve çeşitleri nelerdir?

Sahip oldukları anatomik özellikleriyle insanlarla büyü benzerlikler gösteren ve primatlar sınıfının bir üyesi olan maymunlar; zekâları ve sosyal becerileriyle dikkat çeken hayvanlardır. Göstermiş oldukları davranışlarla, diğer hayvanlardan ayrılan maymun özellikleri nelerdir? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Maymun Türleri, Cinsleri ve Özellikleri: Maymun Türleri ve Çeşitleri Nelerdir?
HABERTURK.COM

Kollarının ve bacaklarının uzun olması sebebiyle, ağaç dallarından sarkarak da hareket edebilen maymun ırkları nelerdir? Birçok farklı türe sahip olan maymunlar, 15 santimetreden 1 metreye kadar farklı boyutlarda olabilmektedir. Peki, en büyük maymun türü hangisidir? İşte, tüm detaylar…

Maymun Irkları

Tarihi günümüzde 6 milyon yıl önceye dayanan maymunların, 200’den fazla türü olduğu bilinmektedir. Sayıları 200’ü aşan bu maymun ırkları yaşadıkları coğrafyalara bağlı olarak Yeni Dünya maymunları ve Eski Dünya maymunları olarak iki ayrı grupta sınıflandırılmıştır. Yaşam alanı Güney Amerika olan ve Eski Dünya maymunlarına nazaran daha küçük boyutlarda olan grup Yeni Dünya maymunları olarak isimlendirilmişken, Afrika ve Asya’da yaşayan maymunlar ise Eski Dünya maymunları olarak isimlendirilmiştir.

Maymun Özellikleri

Genellikle uzun ve sık ağaçların oldukları yerleri kendine yaşam alanı olarak seçen ve ormanlar, bozkırlar, dağlar da dâhil olmak üzere farklı coğrafyalarda varlıklarını sürdürebilen maymun özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

  • Uzun kolları ve bacakları sayesinde ağaçların dalları üzerine hareket edebilirler ve ağaçlara çok hızlı tırmanabilirler.
  • Zekâları ve sosyal becerileriyle diğer hayvanlardan ayrılmaktadırlar.
  • 15 santimetreden 1 metreye kadar farklı boyutlara sahip maymun türleri bulunmaktadır.
  • Maymunlar farklı türler olmak kaydıyla 10 ile 50 yıl arasında bir yaşam süresine sahiptirler.
  • Erken yaşlarda oldukça eğlenceli olan maymunların karakterleri olgunluk dönemiyle birlikte değişebilmektedir.
  • Taklit etme yetenekleri oldukça gelişmiş olan maymunlar gerekli şekilde eğitildiklerinde insanlara uyum sağlayabilmektedirler.
  • Bazı maymun türleri çiçek, meyve ve böceklerle beslenirken; bazıları ise sürüngenler, yengeler ve hatta farklı maymun türleri ile beslenmektedir.
  • Maymunlar genellikle ormanlık alanlarda yaşasalar da bozkır, çöl hatta karlı dağlarda yaşayabilen türlere de sahiptirler.

Maymun Türleri

Maymunlar; boyutları, beslenme şekilleri ve karakteristik özellikleri açısından birden fazla türe ayrılmışlardır. Birbirlerinden farklı özellikleri ile öne çıkan maymun cinsleri ise şu şekildedir:

Uzun Burunlu Maymun

Sakin bir karaktere sahip olan ve insanlar için herhangi bir tehlike arz etmeyen bu maymun türü, aynı zamanda oldukça iyi bir yüzücüdür.

Cüce İpek Maymun

Bilinen en ufak maymun türü olan bu maymun, ince ve küçük boyutlara sahip olmasına rağmen yükseğe sıçrama konusunda oldukça başarılıdır. Yaklaşık 5 metreye kadar sıçrayabilen Cüce İpek maymunlarının boyutları 15 santimetre civarındadır.

Mandril Maymunu

Hem etçil hem de otçul olarak beslenebilen bu maymun türü doğaya iyi uyum sağlamış hayvanlar arasında dikkat çekmektedir.

Hint Şebeği

İyi bir yüzücü olan bu maymun türü ormanların ve dağların 2500 metreye kadar olan kesimlerinde yaşayabilmektedirler. Hepçil olarak beslenen Hint şebekleri, aynı zamanda iyi bir tırmanıcıdır.

Sarı Babun

Primatlar ailesine mensup olan ve oldukça sevimli olan bu tür, renginden dolayı bu ismi almıştır.

Beyaz Yüzlü Saki

Yaşam alanı Güney Amerika ormanları olan bu maymun türü, çoğunlukla ağaç tepelerinde yaşarlar ve iyi birer tırmanıcıdırlar.

Bunlara ek olarak Dril Maymunu, Aslan Kuyruklu Şebek, Kara Sırtlı Tamarin, Makak Maymunu gibi farklı maymun türleri de bulunmaktadır.

En Büyük Maymun Türü

En büyük maymun türü, 1 metreyi bulan boyları ve 35 kilograma varan ağırlıkları ile Mandril maymunlarıdır. Hem etçil hem de otçul olarak beslenen ve Afrika’da yaşayan bu maymun türü genel olarak yağmur ormanlarında yaşam sürmektedir.

En Küçük Maymun Türleri

Bilinen en küçük maymun türü Cüce İpek maymunudur. İsmini de boyutlarından almış olan bu maymun türü yaklaşık olarak 15 santimetre boyundadır ve Brezilya, Ekvador, Kolombiya yağmur ormanlarında yaşamaktadır.

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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