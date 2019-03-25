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Alanson, kendisine olan yoğun ilgiden dolayı mutluluk duyduğunu kaydederek, “İşte sanatçının gerçek gururu ve sevinci budur. Gençler neye eğiliminiz varsa ve neyi çok seviyorsanız onu üretin. Biz de cebimizde hiç para yokken uğraşıp didindik. Zamanında bir şeyler besteleyip karalayıp kenara koyduk ve şimdi ekmeğini yiyoruz. Kapıyı çalın açan olmadı mı bir daha çalın, yine açan olamasa bile o kapı elbet bir gün açılacaktır. Çünkü herkes kalbinin ekmeğini yer. Ben kendi kültürümle tasavvuf vesilesiyle tanıştım. Bir değişim oldu. İngilizce şarkılar yazardım ve ilk olarak 'Güllerin İçinden' şarkısını Türkçe olarak yazdım. Ben tesadüf diye bir şeye inanmıyorum. 5 milyonluk şehirde bir tanıdıkla karşılaşmak tesadüf olabilir mi? Muhakkak onun bir sebebi var. Burada olmamızın da bir sebebi var. İlk zamanlar biraz anlaşılmazdı. Mesela 'Ele Güne Karşı' uzunçalar için yapımcı, 'Bu satmaz' dedi. Sonra yüzyılın uzunçaları seçildi. Müzik konusunda şans ve doğru insanları bulmak çok önemli” diye konuştu.