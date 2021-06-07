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Mazlum Çimen'den 'Müziğe Ses Veriyoruz Dayanışma ile Güçleniyoruz' konseri

Odunpazarı Belediyesi'nin, korona virüs salgını nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçiren müzisyenlerle dayanışma sağlanması amacıyla düzenlediği 'Müziğe Ses Veriyoruz Dayanışma ile Güçleniyoruz' adlı konserlerinin bu haftaki konuğu sanatçı Mazlum Çimen oldu

Mazlum Çimen'den 'Müziğe Ses Veriyoruz Dayanışma ile Güçleniyoruz' konseri
Meslektaşları için seslendirdi
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İHA

Mazlum Çimen, birbirinden güzel ezgileri müzisyenler için seslendirdi. Odunpazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 'Müziğe Ses Veriyoruz Dayanışma ile Güçleniyoruz' sloganıyla müzisyenlerle dayanışmak için düzenlenen konserin çekimleri, Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapıldı.

Odunpazarı Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından ve OdunpazarıTv Youtube sayfasından yayınlanan konser, büyük beğeni kazandı. Çimen, konserine sözleri İsmail Baba'ya, müziği kendisine ait olan 'Gelmiş Gelmemiş' adlı ezgi ile başladı. Ardından sözü ve müziği babası Nesimi Çimen'e ait olan 'Yarim İçin Ölüyorum' adlı parçayı söyleyen Çimen, konser boyunca 'Kuşlu Gazel', 'Feryad-ı İsyanım', 'Başımın Belası', 'Sen Benden Gittin Gideli' ve 'Yavaş Yavaş' gibi birbirinden çok sevilen türkü ve ezgiyi seslendirdi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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