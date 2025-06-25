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        Haberler Magazin Mazlum Çimen, takipçilerini uyardı - Magazin haberleri

        Mazlum Çimen, takipçilerini uyardı

        Müzisyen Mazlum Çimen, kendi adına açılan internet sitesiyle ilgili açıklama yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.06.2025 - 09:08 Güncelleme: 25.06.2025 - 09:08
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        Mazlum Çimen'in adını kullanarak haber sitesi açtılar. Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Çimen, sitenin kendisi alakasının olmadığını söyledi.

        Sosyal medya hesabından açıklama yapan sanatçı; "Önemli! mazlumcimen.com.tr adresiyle ve bu hesaplarla, web siteleriyle hiçbir bağlantım bulunmuyor. Bu şekilde mesajlar alan olursa lütfen engelleyin ve şikâyet edin. Bu şekilde link gönderildiğinde sakın açmayın, lütfen itibar etmeyin ve şikâyet edin. Teşekkürler" dedi.

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