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Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu ilk hafta maçlarıyla başladı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda, E, F, G ve H gruplarında 8 maç oynandı. Haaland, Devler Ligi'nde çıktığı ilk 20 maçta 25 gol atan ilk futbolcu olup tarihe geçerken Mbappe ise Şampiyonlar Ligi'ndeki 54. maçında 54 gole doğrudan katkı sağladı

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  • Mbappe ve Haaland tarih yazdı: Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb, UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu'ndaki ilk maçında Chelsea'yi konuk etti.
  • Mbappe ve Haaland tarih yazdı: Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    Mücadelede gol perdesi 13. dakikada açıldı. Hızlı gelişen atakta Bruno Petkovic topu Mislav Orisc'e aktardı. Orsic yarı sahayı kat ettikten sonra topu Kepa'nın yanından ağlarla buluşturdu.
  • Mbappe ve Haaland tarih yazdı: Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    Chelsea kalan dakikalarda skoru değiştiremeyince Devler Ligi'ne mağlubiyetle başladı. Dinamo Zagreb ise 3 puanı cebine koydu.
  • Mbappe ve Haaland tarih yazdı: Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    Hırvatistan ekibi gelecek maçta Milan'a konuk olacak. Chelsea ise Red Bull Salzburg'u ağırlayacak.
  • Mbappe ve Haaland tarih yazdı: Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    SALZBURG VE MILAN YENİŞEMEDİ

    Grubun diğer maçında Red Bull Salzburg ile Milan karşı karşıya geldi.
  • Mbappe ve Haaland tarih yazdı: Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    Avusturya temsilcisi 28. dakikada Noah Okafor'un attığı golle 1-0 öne geçerken Milan 40'ta Alexis Saelemaekers'in golüyle yanıt verdi.
  • Mbappe ve Haaland tarih yazdı: Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    Kalan dakikalarda gol olmayınca iki takım da 1 puana razı oldu. Salzburg gelecek fikstürde Chelsea'ye konuk olacak. Milan ise Dinamo Zagreb'i konuk edecek.
  • Mbappe ve Haaland tarih yazdı: Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    SHAKHTAR, LEIPZIG'I DAĞITTI

    F Grubu'nda ise RB Leipzig ile Shakhtar Donetsk karşı karşıya geldi. Aylar sonra ilk resmi maçına çıkan Ukrayna ekibi 16'da Maryan Shved'in golüyle 1-0 öne geçti.
  • Mbappe ve Haaland tarih yazdı: Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    RB Leipzig'te Mohamed Simakan 57'de skora dengeyi getirirken Shakhtar'ın yanıtı gecikmedi: 58'de bir kez daha Shved sahne aldı. 
  • Mbappe ve Haaland tarih yazdı: Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    Ukrayna ekibi 76'da Mudryk, 85'te ise Lassina Traore ile iki gol daha buldu ve maçı da 4-1 kazanarak haftayı lider tamamladı. 
  • Mbappe ve Haaland tarih yazdı: Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    RB Leipzig gelecek hafta Real Madrid'e konuk olacak. Shakhtar ise Celtic ile karşılaşacak.
  • Mbappe ve Haaland tarih yazdı: Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    REAL İKİNCİ YARIDA AÇILDI

    Grubun diğer mücadelesinde Celtic, Real Madrid'i ağırladı. İspanyollarda Benzema 30'da sakatlandı ve oyuna devam edemedi; yerini Hazard'a bıraktı. Mücadelenin ilk 45 dakikasında gol olmadı.
  • Mbappe ve Haaland tarih yazdı: Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    Perdeyi 56'da Vinicius Junior açtı: Valverde'nin sağdan getirdiği topta ağları bulan Brezilyalı Real Madrid'i öne geçirdi. 60'ta Luka Modric farkı 2'ye çıkarırken son sözü 77'de Eden Hazard söyledi: 3-0.
  • Mbappe ve Haaland tarih yazdı: Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    Celtic gelecek fikstürde Shakhtar'a konuk olacak. Real Madrid ise RB Leipzig'i ağırlayacak. 
  • Mbappe ve Haaland tarih yazdı: Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    DORTMUND 3 PUANI 3 GOLLE ALDI

    Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında Danimarka ekibi Kopenhag'ı konuk etti. Mücadelede gol perdesi 35. dakikada açıldı ve Marco Reus, Alman ekibini 1-0 öne geçirdi. Dakikalar 42'ye geldiğinde Raphael Guerreiro farkı 2'ye çıkardı.
  • Mbappe ve Haaland tarih yazdı: Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    83. dakikada Jude Bellingham maçın sonucunu söyledi: 3-0. Kopenhag Falk ile bir gol bulsa da gol geçerli sayılmadı.
  • Mbappe ve Haaland tarih yazdı: Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    Alman ekibi Devler Ligi'ndeki ikinci maçında Manchester City'ye konuk olacak. Play-off'ta Trabzonspor'u eleyen Kopenhag ise Sevilla'yı ağırlayacak.
  • Mbappe ve Haaland tarih yazdı: Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    MANCHESTER CITY, SEVILLA'YI 4'LEDİ

    Grubun diğer mücadelesinde Sevilla, Manchester City'yi konuk etti. Gol perdesini 20'de Erling Haaland açtı ve ilk 45 dakika Manchester City'nin 1-0'lık üstünlüğüyle noktalandı.
  • Mbappe ve Haaland tarih yazdı: Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    İngilizler 58'de Philip Foden ile farkı 2'ye çıkarırken Haaland 67'de skoru 3-0'a getirdi. 90+1'de Ruben Dias maçın sonucunu söyledi: 4-0.
  • Mbappe ve Haaland tarih yazdı: Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    Sevilla gelecek hafta Kopenhag'a konuk olacak. Manchester City ise Dortmund'u ağırlayacak. 
  • Mbappe ve Haaland tarih yazdı: Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    MBAPPE ŞOV YAPTI

    Şampiyonlar Ligi H Grubu'nun ilk hafta maçında Paris Saint-Germain, sahasında Juventus ile karşı karşıya geldi.
  • Mbappe ve Haaland tarih yazdı: Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    Mücadeleye hızlı başlayan PSG, yıldızı Kylian Mbappe'nin 5. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. Fransız yıldız, 22. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak durumu 2-0 yaptı ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
  • Mbappe ve Haaland tarih yazdı: Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    İkinci yarıda gol için rakip kaleye ataklarını sıklaştıran Juventus, 53. dakikada Weston McKennie'nin golüyle farkı bire indirdi ancak bu yeterli olmadı.
  • Mbappe ve Haaland tarih yazdı: Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    Karşılaşmada başka gol çıkmadı ve PSG mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bu sonucun ardından PSG, H Grubu'nda puanını 3 yaptı. Juventus, ilk hafta puan alamadı.
  • Mbappe ve Haaland tarih yazdı: Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    Grubun bir sonraki haftasında PSG, Maccai Haifa deplasmanına gidecek. Juventus, sahasında Benfica'yı ağırlayacak.
  • Mbappe ve Haaland tarih yazdı: Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    BENFICA 2 ATTI 3 ALDI

    Grubun diğer maçında Benfica, sahasında Maccai Haifa ile karşı karşıya geldi. Estadio da Luz'da oynanan karşılaşmayı Benfica 2-0'lık skorla kazandı.
  • Mbappe ve Haaland tarih yazdı: Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    Portekiz temsilcisine galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Rafa Silva ve 54. dakikada Alejandro Grimaldo kaydetti.
  • Mbappe ve Haaland tarih yazdı: Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    Bu sonucun ardından Benfica, Devler Ligi'ne 3 puanla başladı. Maccabi Haifa ilk haftayı puansız geçti.
  • Mbappe ve Haaland tarih yazdı: Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    Bir sonraki Şampiyonlar Ligi haftasında Benfica, Juventus deplasmanına gidecek. Maccabi Haifa sahasında PSG'yi ağırlayacak.

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