Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon arasında transfer ettiği ancak beklenen performansı alamadığı için bu sezon başında son dakika da Clup Brugge'e transfer olan Senegalli forvet Mbaye Diagne, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı.

Geride bıraktığımız hafta Belçika'ya giderek kendisini yeni takımının renklerine bağlayan imzayı atan tecrübeli futbolcu, soluğu tekrar İstanbul'da aldı.

Ailesi ve yakınları ile alışveriş merkezine gelen ve uzun süre alışveriş yapan Diagne, futbolseverlerin yoğun ilgisi ile karşılaştı.