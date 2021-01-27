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Mbaye Diagne, West Bromwich Albion'a kiralandı! İngilizler duyurdu

Galatasaray'daki geleceği tartışılan Mbaye Diagne, Premier Lig yolcusu! İngiliz ekiplerinden West Bromwich Albion'ın Senegalli yıldızı zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladığı öne sürüldü!

Mbaye Diagne, West Bromwich Albion'a kiralandı! İngilizler duyurdu

Forvete Mostafa Mohamed'i almak isteyen ve Zamalek ile Mısırlı oyuncuyla prensipte el sıkışan Galatasaray'da Mbaye Diagne'nin geleceği de belli oldu! İngiliz basını, Senegalli yıldızın Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion'a kiralandığını duyurdu.

West Bromwich Albion'ın bulunduğu West Midlands bölgesinde yayın yapan Express & Star gazetesinin haberine göre; Galatasaray, West Bromwich Albion'dan gelen kiralama teklifini kabul etti. Sky Sports'un haberine göre de anlaşma tamamlandı. West Bromwich Albion, Mbaye Diagne'yi mümkün olan en kısa sürede İngiltere'ye getirmek için harekete geçtiği de belirtildi.

ZORUNLU SATIN ALMA OPSİYONU

Son görüşmelerde West Bromwich sadece kiralama formülü üzerinde dururken, Galatasaray ise sözleşmeye zorunlu satın alma opsiyonunun konmasını istedi. Sky'a göre Diagne'nin sözleşmesinde zorunlu satın alma opsiyonu da yer aldı.

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