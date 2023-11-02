Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol Şampiyonlar Ligi McCormack ve Carey Jr. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ayın takımına seçildi - Basketbol Haberleri

        McCormack ve Carey Jr. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ayın takımına seçildi

        Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ilk ay geride kalırken Darüşşafaka Lassa'dan David McCormack ile Pınar Karşıyaka'nın oyuncusu Vernon Carey Jr. ayın takımına seçildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 18:23 Güncelleme: 02.11.2023 - 18:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        McCormack ve Carey Jr. ayın takımına seçildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Basketbol Şampiyonlar Ligi'nden yapılan açıklamaya göre Bertram Derthona Tortona forması giyen Chris Dowe, JDA Bourgogne Dijon'da oynayan Gregor Hrovat ve AEK oyuncusu Justin Tillman ayın takımında yer alan diğer isimler oldu.

        C Grubu'nda mücadele eden Darüşşafaka Lassa, grupta VEF Riga'yı deplasmanda, Tenerife'yi de sahasında yenerken 24 yaşındaki David McCormack maç başına 18.5 sayı, 8 ribaund ve 1.5 top çalma istatistiğine ulaştı.

        E Grubu'nda oynadığı 2 maçta Flou Oostende ve EWE Baskets Oldenburg'u yenen Pınar Karşıyaka'nın 22 yaşındaki oyuncusu Vernon Carey Jr. da maç başına 16.5 sayı, 6.5 ribuand, 2.5 asist ve 2.5 blok ortalamalarına ulaşarak ayın takımına seçildi.

        Ayın takımına seçilen isimler arasından en değerli oyuncu (MVP) yarın belli olacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İsrail'den Cibaliye ve Bureij'e saldırı
        İsrail'den Cibaliye ve Bureij'e saldırı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Ailenin tek çocuğuydu! 16 yaşındaki Melike'yi kaybettik!
        Ailenin tek çocuğuydu! 16 yaşındaki Melike'yi kaybettik!
        Muhteşem ikili yeniden buluşuyor!
        Muhteşem ikili yeniden buluşuyor!
        İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Ve Arda Güler'in forma hasreti bitiyor!
        Ve Arda Güler'in forma hasreti bitiyor!
        Köpek hırsızlığı cinayetle bitti!
        Köpek hırsızlığı cinayetle bitti!
        KKM 10 haftada 400 milyar TL eridi
        KKM 10 haftada 400 milyar TL eridi
        "Ekstra motivasyona gerek yok"
        "Ekstra motivasyona gerek yok"
        Bakan Işıkhan’dan asgari ücret mesajı
        Bakan Işıkhan’dan asgari ücret mesajı
        TCMB'nin enflasyon beklentisi yükseldi
        TCMB'nin enflasyon beklentisi yükseldi
        Hedefine ulaşan bir Atatürk filmi
        Hedefine ulaşan bir Atatürk filmi
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?