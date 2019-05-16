Spor otomobil üreticisi McLaren, yeni bir model tanıttı. 2011'den beri model gamını genişleten İngiliz üreticinin son modelinin ise bir grand tourer (GT) oldu.

Ferrari Portofino, Bentley Continental GT, Aston Martin DB11 ve Porsche 911 Turbo S gibi modeller ile mücadele edece McLaren GT'nin, uzun yolculuklar için tasarlandığı belirtiliyor.

Markanın 570GT modeli hakkında gelen geri bildirimler ile geliştirildiği bildirilen yeni GT hakkında konuşan McLaren ürün müdür Ian Digman, "Müşterilerimiz bizden daha farklı, daha güçlü ve daha büyük bagaj hacimli bir model istediler" dedi.

Aracın 4 litrelik V8 motoru 630 Nm tork ve 630 beygir güç üretirken, otomobili 0'dan 100 km/s hıza 3.2 saniyede taşıyor.

Otomobil 7 ileri çift kavramalı bir otomatik şanzıman ile gücünü tekerleklere aktarıyor.

570 LİTRELİK BAGAJI VAR

Otomobilin son hızı ise 320 km/s olarak açıklanıyor. Otomobilin bagaj hacminin özellikle büyük tutulduğunu belirtmiştik.

Bu kapsamda, GT'nin bagaj hacmi 420 litre olarak açıklanıyor ki, bu değer birçok kompakt hatchbackten daha başarılı. Otomobilin önünde ise 150 litrelik bir bagaj daha bulunuyor.

Toplamda 570 litre ulaşan bagaj hacminin birçok sedan modeli geride bıraktığı görülüyor.

Toplamda 570 litre ulaşan bagaj hacminin birçok sedan modeli geride bıraktığı görülüyor.

McLaren GT'nin bir diğer özelliği ise, süspansiyon sisteminin sensörlü olması. Bu sayede otomobil yol şartlarını algılayarak, otomobilin süspansiyon ayarlarını otomatik olarak yapabiliyor.

Yapılan açıklamaya göre, otomobilin bu yıl için satışa çıkması bekleniyor. 2018'de 4 bin 806 araç satan McLaren, 2025 yılına kadar bu sayıyı 6 bine çıkarmayı hedefliyor.

Yılda 12 bin aracın satıldığı GT sınıfında yeni bir ürün ile ortaya çıkan İngiliz üreticinin, yeni modelinden beklentisinin büyük olduğu ifade ediliyor.