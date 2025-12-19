MEB 10 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Branş ve kontenjan dağılımı açıklandı mı?
Aralık ayının son günlerine yaklaşırken MEB 10 bin öğretmen ataması için bekleyiş sürüyor. Bu yıl ilk kez AGS puanı esas alınarak gerçekleştirilecek atamada, adaylar Milli Eğitim Akademisi'nde eğitim görecek. Peki 10 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak, branş ve kontenjan dağılımı açıklandı mı? İşte 10 bin öğretmen ataması hakkında tüm detaylar...
MEB 10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?
2025 yılında planlanan 25 bin öğretmen atamasının ilk etabında 15 bin sözleşmeli öğretmen istihdamının ardından, gözler 10 bin öğretmen atamasına çevrildi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yaptığı açıklamada, adayların Akademik Giriş Sınavı (AGS) başarı kriterleri doğrultusunda Milli Eğitim Akademisi’ne kabul edileceğini belirtti.
Atama sürecine ilişkin Bakan Tekin, "Tahmin ediyoruz, Aralık ayının ilk haftası veya ilk 15 gün içerisinde biz bu yeni hesaplamalara göre hangi branştan ne kadar öğretmene ihtiyaç duyduğumuzu açıklarız." ifadelerini kullandı.
Bu kapsamda Aralık ayının son günlerine yaklaşılmasına rağmen henüz 10 bin öğretmen ataması hakkında resmi duyuru yapılmadı.
2025 10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ VE KONTENJAN DAĞILIMI AÇIKLANDI MI?
Bakan Tekin, 10 bin öğretmen ataması branş ve kontenjan dağılımı hakkında şunları kaydetti:
"Benim için hiçbir branş diğer bir branştan daha önemli ya da daha az önemli değil. Bütün branşlar benim için aynı ve eşit. Dolayısıyla arkadaşlar hiç tedirgin olmasınlar, endişe etmesinler. Biz kendi ihtiyaçlarımız doğrultusunda bu branşları açıklayacağız. Ondan sonra da Akademi Giriş Sınavı'ndaki başarı kriterlerine göre öğretmen adayı arkadaşlarımızı Milli Eğitim Akademisi'nde eğitime almış olacağız. Kontenjanlar da onunla beraber açıklanacak."
Bu doğrultuda henüz açıklanmayan branş ve kotenjan listesi için bekleyiş devam ediyor.
10 BİN ÖĞRETMEN ATAMA SÜRECİ NASIL OLACAK?
Binlerce öğretmen adayının beklediği 10 bin atama süreci MEB’in, hangi branşlardan kaç kontenjan alınacağını duyurmasıyla başlayacak.
Adayların yapacağı başvurularda AGS ve ÖABT puanı esas alınacak.
Kabul edilen adaylar Milli Eğitim Akademisi’nde eğitim görecek.
Akademideki eğitim sürecinde başarılı olan adaylar resmi olarak atanacak.
15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ VE KONTENJAN DAĞILIMI NASILDI?
15 bin sözleşmeli öğretmen ataması, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Ankara’da gerçekleştirilmiş ve sonuçlar 24 Kasım’da MEB’in resmi internet sitesi üzerinden duyrulmuştu.
15 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında en fazla kontenjan açılan branşlarda;
Sınıf Öğretmenliği 4378,
Özel Eğitim Öğretmenliği 3087,
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği 1802,
Okul Öncesi Öğretmenliği 1321,
İngilizce Öğretmenliği için 757 kadro açıklanmıştı.