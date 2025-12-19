MEB 10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

2025 yılında planlanan 25 bin öğretmen atamasının ilk etabında 15 bin sözleşmeli öğretmen istihdamının ardından, gözler 10 bin öğretmen atamasına çevrildi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yaptığı açıklamada, adayların Akademik Giriş Sınavı (AGS) başarı kriterleri doğrultusunda Milli Eğitim Akademisi’ne kabul edileceğini belirtti.

Atama sürecine ilişkin Bakan Tekin, "Tahmin ediyoruz, Aralık ayının ilk haftası veya ilk 15 gün içerisinde biz bu yeni hesaplamalara göre hangi branştan ne kadar öğretmene ihtiyaç duyduğumuzu açıklarız." ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda Aralık ayının son günlerine yaklaşılmasına rağmen henüz 10 bin öğretmen ataması hakkında resmi duyuru yapılmadı.