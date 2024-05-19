Milli Eğitim Bakanlığı, 87 farklı branşta olmak üzere 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; öğretmenler yarısı KPSS puanı diğer yarısı da sözlü sınav olmak üzere iki farklı kriterde değerlendirilecek. Peki, MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması başvuruları ne zaman başlıyor, sözlü sınav ne zaman? İşte, detaylar...