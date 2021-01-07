Özel eğitim kursları yüz yüze eğitime başlayacak mı?

15 Tatil tarihi için geri sayım başladı. Öğrenciler ve Veliler yarıyıl tatili için şimdiden planlar yapmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı konuya ilişkin çalışma takvimini yayınladı ve sömestr tatil tarihini açıkladı. Peki, 15 tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanıyor? İşte, MEB 2020 - 2021 resmi takvimi...

SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN 2021?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2020 - 2021 takvimine göre Yarıyıl tatili 25 Ocak ve 5 Şubat 2021 2020 tarihleri arasında yapılacak. Hafta sonu tatilleri ile birlikte 12 gün olacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

2021 yılında okullar 18 Haziran tarihinde kapanacak.

MEB 2020 - 2021 RESMİ TAKVİMİ