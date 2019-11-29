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HaberlerGündem

MEB 2020 Sömestr tatili ne zaman? Yarıyıl tatili kaç gün olacak?

Milyonlarca öğrenci şimdiden yarıyıl tatili için geri sayıma başladı. Ocak ayında sömestr tatili heyecanı yaşayacak öğrenciler aileleri ve arkadaşları ile tatil planı yapmaya başladılar. Peki MEB 2020 Sömestr tatili ne zaman? Yarıyıl tatili kaç gün olacak? İşte haberin detayları...

Sömestr tatili

MEB 2020 Sömestr tatili ne zaman? Yarıyıl tatili kaç gün olacak? soruları öğrenciler ve veliler tarafından merakla araştırılıyor. İlk ara tatilin bitmesiyle birlikte ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri tekrar ders başı yaptı. Şimdi gözler yarıyıl tatilinin ne zaman başlayacağında. İşte Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2019 - 2020 takvimi...

MEB 2020 SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2019 - 2020 takvimine göre sömestr tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılacak.

YARIYIL TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Yarıyıl tatili hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün olacak.

2020 OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Yeni eğitim ve öğretim yılı birinci dönemi 17 Ocak 2020 Cuma günü sona erecek.  13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

MEB 2019 - 2020 TAKVİMİ

• 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019’da başladı.

• 18-22 Kasım 2019’da ilk ara tatil yapıldı.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

• 25 Kasım’dan 17 Ocak’a kadar birinci dönem devam edecek.

• Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

• İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başlayacak.

• 06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

• 13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

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