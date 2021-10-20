15 Tatil tarihi için geri sayım başladı. Öğrenciler ve Veliler yarıyıl tatili için şimdiden planlar yapmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı konuya ilişkin çalışma takvimini yayınladı ve sömestr tatil tarihini açıkladı. Peki, Yarıyıl tatili ne zaman? Okullar ne zaman kapanıyor? İşte, MEB 2021 - 2022 resmi takvimi...

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN 2022?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2021 - 2022 takvimine göre Yarıyıl tatili 24 Ocak ve 4 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacak. Hafta sonu tatilleri ile birlikte 12 gün olacak.

MEB 2020 - 2021 RESMİ TAKVİMİ

https://twitter.com/tcmeb/status/1433348554190467073