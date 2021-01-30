Koronavirüs salgınındaki büyük toparlanma ile birlikte öğrenciler ve öğretmenler, okullar açılacak mı sorusunun cevabını aramaya başladı. MEB'den konuya ilişkin önemli bir açıklama geldi. İşte konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan son açıklamalar...

2021 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Kademeli eğitimin 15 Şubat’ta nasıl başlayacağı konusundaki soru üzerine de Bakan Selçuk, şunları söyledi: “Bu sorunun bir kısmı Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun uygulama takvimiyle alakalı bir konu, bir kısmı da Millî Eğitim Bakanlığının alması gereken tedbirlerle ilgili. Millî Eğitim Bakanlığı açısından baktığımızda şunu rahatlıkla söyleyebiliriz: Biz; toplumu, aileleri, çocukları araştırma temelli izliyoruz. Sahada yüzlerce araştırma yapıldı ve bunu da yayınladık. Bu araştırmalar bize gösteriyor ki bizim okulları bugün kapatmamız bugünün problemi değil, gelecek yılların da problemi hâline geliyor. Türkiye, OECD ve Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde okullarını en fazla süre kapalı tutan ülkeler arasında başlarda geliyor. Biz bunu daha kontrollü olabilmek, riski daha iyi yönetebilmek için yaptık ve bugün de bunun doğru bir karar olduğunu görüyoruz. Ancak 15 Şubat’tan itibaren toplumun, ailelerin, annelerin, babaların, çocukların durumuna baktığımızda okulların artık mümkün olduğu kadar daha yüksek bir kapasiteyle açılması gerektiği noktasında bir kararlılığımız var. Bunu da ilgili tüm kuruluşlarla ve ortamlarda paylaşıyoruz, paylaşacağız. Bu anlamda literatüre ve uygulamalara baktığımızda, elbette küçük yaşların riski daha az. Okul, tümüyle kontrollü bir ortam. Hem öğretmenler hem öğrenciler çok kontrollü bir biçimde belli kurallara dikkat ederek orada bulunuyorlar. Yani okulda bir çarşıdaki, pazardaki ya da sokaktaki gibi karmakarışık ya da kontrolsüz bir ortam yok. Okullardan kaynaklanan durumu da günlük olarak izledik, çocuklarımızı da izliyoruz.”

OKULLAR KADEMELİ OLARAK MI AÇILACAK?

Şimdi bununla ilgili karar salgının seyri bakımından Bilim Kurulu'nun ortaya koyacağı tavır; tüm sınıflar açılabileği şeklinde ise, bizim başka ne senaryomuz vardı. 2 gün 2 gün seviye sınıfları vardı. Dünyaya baktığımızda küçük yaşlarda riskin daha az olduğunu görüyoruz. Bizim hali hazırda gördüğümüz tablo şu. Hiç açılamayan sınıflarımız vardı bizim. 7. sınıflar 10. sınıflar aslında öncelik olarak dikkat alanımızda tutuyoruz. Sınav grubunda olan çocuklarımız var, Staja başlayacak olan öğrencilerimiz var. Onları göz önünde tutuyoruz. Söylediğim gibi salgının seyrine bağlı olarak bunlardan hangisinin hayata geçeceğini, yaklaşık 15 gün kala açıklamış oluruz.

ÖĞRETMENLERİN AŞILANMASI NASIL OLACAK?

Bütünsel olarak toplumda yaygın aşılanmanın olması bağışıklık açısından kritik. Bizim öğretmenlerimizin aşılanmasının kritik bulmamızın sebebi çocukların taşıyıcı olma riskini dikkate almamız. Öğretmenlerin aşılanması, virüsün evlere yayılmasını önleme açısından önemli.

SINAVLAR NASIL OLACAK?

Geçtiğimiz günlerde küçük bir ayrıntıyı gündeme getirdik. Bazı veliler haklı olarak dediler ki; "Bizim çocuklarımız sınava girip notlarını aldılar, diğer çocuklar projelerden, ödevlerden not aldılar. Bizim çocuklarımız da performans ödevinden not alsın dediler" İsteğe bağlı seçenekli bir durum oldu.

MERKEZİ SINAVLAR (LGS VE YKS)

Bütün müfredattan sorumlu olacaklar. Bir değişiklik yok. Aynı şey merkezi sınavlarda da karşımıza çıkıyor. Bu dinamik bir şey. Yıl sonuna kadar şöyle olacak desem, süreç değiştiğinde biz de kararımızı gözden geçiriyoruz. Ama bu sene geçen sene gibi değil. Geçen sene Mart ayında salgın başladığında okulları kapattık. Ve biz hiç hazır değildik. Ne TV kanalları ne de internet altyapımız vardı. Hiçbir şekilde hazır değildik. Bakanlığın hazır olmadığı dönemde öğrencilerden böyle bir şey beklemek mümkün değildi. Şimdi bakıyorum ben ve hep şunu istiyoruz. Türkiye'nin MEB'ini diğer ülkelerin bakanlıklarıyla karşılaştırın. Uluslararası kriterlerle karşılaştırın. Kesinlikle iyi durumdayız. İlk 5'e rahatlıkla gireriz. Geçen Hafta BBC bir açıklama yaptı. İngiltere'de ilkokullara haftada 3 saatlik yayın başlayacak diye. Biz bunu 10 aydır yapıyoruz. EBA'mız 15 milyonun üzerinde tıklanması mevcut. Bu dünyada birinci.