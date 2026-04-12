        Haberler Bilgi Gündem MEB 2026 LGS takvimi: LGS sınavı ne zaman, giriş belgeleri ne zaman açıklanacak? LGS sınavı sonuçlar ne zaman açıklanacak?

        MEB 2026 LGS takvimi: LGS sınavı ne zaman, giriş belgeleri ne zaman açıklanacak?

        2025-2026 eğitim öğretim yılının sonuna yaklaşılırken, milyonlarca öğrenci ve veli için Liselere Giriş Sınavı (LGS) heyecanı başladı. Peki, LGS ne zaman yapılacak, sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde.

        Giriş: 12.04.2026 - 09:56 Güncelleme:
        2025-2026 eğitim öğretim yılı ilerledikçe, 2026 LGS (Liselere Geçiş Sistemi) sınavı öğrenci ve velilerin en çok odaklandığı konuların başında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyurulan başvuru, sınav ve tercih takvimi, milyonlarca öğrencinin eğitim hayatını etkileyecek sürecin önemli tarihlerini net biçimde ortaya koydu. Bu süreç, öğrenciler açısından yalnızca bir sınavdan ibaret olmayıp, geleceklerini şekillendiren kritik bir dönüm noktası niteliği taşıyor. Detaylar haberimizde.

        LGS 2026 NE ZAMAN?

        Liselere Giriş Sınavı (LGS) 2026 sınavı 13 Haziran 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Sınav tek oturum halinde uygulanacak.

        LGS 2026 GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınava katılacak adaylar, giriş belgelerini 3 Haziran tarihinden itibaren görüntüleyebilecek.

        LGS 2026 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        2026 LGS sonuçları 10 Temmuz’da ilan edilecek. Aynı gün, öğrencilerin yerleştirme sürecinde dikkate alınacak yüzdelik dilimler ile okul kontenjanları da erişime açılacak. Tercih başvuruları ise 13-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

