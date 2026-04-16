        MEB 2026 sınav takvimi ile LGS ne zaman, hangi güne denk geliyor? 2026 LGS sınav tarihi ve giriş belgeleri açıklandı mı?

        LGS ne zaman? 2026 LGS tarihi ve giriş belgeleri açıklandı mı?

        2025-2026 eğitim öğretim yılının sonuna yaklaşılırken, milyonlarca öğrenci ve veli için Liselere Giriş Sınavı (LGS) heyecanı başladı. Peki, LGS ne zaman yapılacak, sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak ve sınava ilişkin süreç nasıl işleyecek? Adaylar, sınav tarihine yönelik resmi açıklamaları yakından takip ediyor. İşte detaylar

        Giriş: 16 Nisan 2026 - 11:57 Güncelleme:
        2026 LGS (Liselere Geçiş Sistemi) sınavı öğrenci ve velilerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan başvuru, sınav ve tercih takvimi, milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren sürecin önemli tarihlerini netleştiriyor. Bu dönem, öğrenciler için yalnızca bir sınav süreci değil, aynı zamanda eğitim hayatlarını doğrudan şekillendiren kritik bir aşama olarak görülüyor. Detaylar haberimizde…

        LGS 2026 NE ZAMAN?

        Liselere Giriş Sınavı (LGS) 2026 sınavı 13 Haziran 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Sınav tek oturum halinde uygulanacak.

        LGS 2026 GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınava katılacak adaylar, giriş belgelerini 3 Haziran tarihinden itibaren görüntüleyebilecek.

        LGS 2026 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        2026 LGS sonuçları 10 Temmuz'da ilan edilecek. Aynı gün, öğrencilerin yerleştirme sürecinde dikkate alınacak yüzdelik dilimler ile okul kontenjanları da erişime açılacak. Tercih başvuruları ise 13-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

