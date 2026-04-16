LGS ne zaman? 2026 LGS tarihi ve giriş belgeleri açıklandı mı?
2025-2026 eğitim öğretim yılının sonuna yaklaşılırken, milyonlarca öğrenci ve veli için Liselere Giriş Sınavı (LGS) heyecanı başladı. Peki, LGS ne zaman yapılacak, sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak ve sınava ilişkin süreç nasıl işleyecek? Adaylar, sınav tarihine yönelik resmi açıklamaları yakından takip ediyor. İşte detaylar
LGS 2026 NE ZAMAN?
Liselere Giriş Sınavı (LGS) 2026 sınavı 13 Haziran 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Sınav tek oturum halinde uygulanacak.
LGS 2026 GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınava katılacak adaylar, giriş belgelerini 3 Haziran tarihinden itibaren görüntüleyebilecek.
LGS 2026 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026 LGS sonuçları 10 Temmuz'da ilan edilecek. Aynı gün, öğrencilerin yerleştirme sürecinde dikkate alınacak yüzdelik dilimler ile okul kontenjanları da erişime açılacak. Tercih başvuruları ise 13-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.