Özel eğitim kursları yüz yüze eğitime başlayacak mı?

15 Tatil tarihi için geri sayım başladı. Öğrenciler ve Veliler yarıyıl tatili için şimdiden planlar yapmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı konuya ilişkin çalışma takvimini yayınladı ve sömestr tatil tarihini açıkladı. Peki, 15 tatil ne zaman başlıyor? 2021 Okullar ne zaman kapanıyor? İşte haberin detayları...

15 TATİL (SÖMESTR) NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2020 - 2021 takvimine göre Yarıyıl tatili 25 Ocak ve 5 Şubat 2021 2020 tarihleri arasında yapılacak. Hafta sonu tatilleri ile birlikte 12 gün olacak.

2021 ARA TATİL NE ZAMAN?

2021 yılında ara tatil tarihi 12 Nisan ve 16 Nisan 2021 tarihlerinde yapılacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2021 yılında okullar 18 Haziran tarihinde kapanacak.

2020-2021 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ