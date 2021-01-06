15 Tatil tarihi için geri sayım başladı. Öğrenciler ve Veliler yarıyıl tatili için şimdiden planlar yapmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı konuya ilişkin çalışma takvimini yayınladı ve sömestr tatil tarihini açıkladı. Peki, 15 tatil ne zaman başlıyor? 2021 Okullar ne zaman kapanıyor? İşte haberin detayları...
15 TATİL (SÖMESTR) NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2020 - 2021 takvimine göre Yarıyıl tatili 25 Ocak ve 5 Şubat 2021 2020 tarihleri arasında yapılacak. Hafta sonu tatilleri ile birlikte 12 gün olacak.
2021 ARA TATİL NE ZAMAN?
2021 yılında ara tatil tarihi 12 Nisan ve 16 Nisan 2021 tarihlerinde yapılacak.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
2021 yılında okullar 18 Haziran tarihinde kapanacak.
2020-2021 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ
|DERS YILI BAŞLANGIÇ VE BİTİŞİ
31 AĞUSTOS 2020 PAZARTESİ - 18 HAZİRAN 2021 CUMA
|I.
DÖNEM
|TARİH
|İŞ GÜNÜ TOPLAMI
|31 AĞUSTOS 2020 = 1 GÜN
|54,5 GÜN
|01 - 30 EYLÜL 2020 = 22 GÜN
|01 - 30 EKİM 2020 = 21,5 GÜN
|02 - 13 KASIM 2020 = 10 GÜN
|16 - 20 KASIM 2020- ARA TATİL (5 İŞ GÜNÜ)
|TARİH
|İŞ GÜNÜ TOPLAMI
|23 - 30 KASIM 2020 = 6 GÜN
|44 GÜN
|01 - 31 ARALIK 2020 = 23 GÜN
|04 - 22 OCAK 2021 = 15 GÜN
|BİRİNCİ DÖNEM TOPLAM İŞGÜNÜ
|98,5 GÜN
|25 OCAK - 05 ŞUBAT 2021 -YARIYIL TATİLİ (10 İŞ GÜNÜ)
|II.
DÖNEM
|TARİH
|İŞ GÜNÜ TOPLAMI
|08-26 ŞUBAT 2021 = 15 GÜN
|45 GÜN
|01- 31 MART 2021 = 23 GÜN
|01 - 09 NİSAN 2021 = 7 GÜN
|12 - 16 NİSAN 2021 -ARA TATİL (5 İŞ GÜNÜ)
|TARİH
|İŞ GÜNÜ TOPLAMI
|19 - 30 NİSAN 2021 = 10 GÜN
|42,5 GÜN
|03-31 MAYIS 2021 = 18,5 GÜN
|01-18 HAZİRAN 2021 = 14 GÜN
|İKİNCİ DÖNEM TOPLAM İŞGÜNÜ
|87,5 GÜN
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