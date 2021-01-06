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MEB açıkladı: 15 Tatil ne zaman başlıyor? 2021 Sömestr tatil tarihi

Milyonlarca öğrenci, 15 tatil için geri sayıma geçti. 2021 yılında okulların ne zaman kapanacağı ise merakla araştırılıyor. Peki 15 Tatil ne zaman başlıyor? 2021 Okullar ne zaman kapanacak? İşte Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) çalışma takvimi...

MEB açıkladı: 15 Tatil ne zaman başlıyor? 2021 Sömestr tatil tarihi

15 Tatil tarihi için geri sayım başladı. Öğrenciler ve Veliler yarıyıl tatili için şimdiden planlar yapmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı konuya ilişkin çalışma takvimini yayınladı ve sömestr tatil tarihini açıkladı. Peki, 15 tatil ne zaman başlıyor? 2021 Okullar ne zaman kapanıyor? İşte haberin detayları...

15 TATİL (SÖMESTR) NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2020 - 2021 takvimine göre Yarıyıl tatili 25 Ocak ve 5 Şubat 2021 2020 tarihleri arasında yapılacak. Hafta sonu tatilleri ile birlikte 12 gün olacak.

2021 ARA TATİL NE ZAMAN?

2021 yılında ara tatil tarihi 12 Nisan ve 16 Nisan 2021 tarihlerinde yapılacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2021 yılında okullar 18 Haziran tarihinde kapanacak.

2020-2021 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

DERS YILI BAŞLANGIÇ VE BİTİŞİ
31 AĞUSTOS 2020 PAZARTESİ - 18 HAZİRAN 2021 CUMA
I.
DÖNEM		 TARİHİŞ GÜNÜ TOPLAMI
31 AĞUSTOS 2020 = 1 GÜN54,5 GÜN
01 - 30 EYLÜL 2020 = 22 GÜN
01 - 30 EKİM 2020 = 21,5 GÜN
02 - 13 KASIM 2020 = 10 GÜN
16 - 20 KASIM 2020- ARA TATİL (5 İŞ GÜNÜ)
TARİHİŞ GÜNÜ TOPLAMI
23 - 30 KASIM 2020 = 6 GÜN44 GÜN
01 - 31 ARALIK 2020 = 23 GÜN
04 - 22 OCAK 2021 = 15 GÜN
BİRİNCİ DÖNEM TOPLAM İŞGÜNÜ98,5 GÜN
25 OCAK - 05 ŞUBAT 2021 -YARIYIL TATİLİ (10 İŞ GÜNÜ)
II.
DÖNEM		TARİHİŞ GÜNÜ TOPLAMI
08-26 ŞUBAT 2021 = 15 GÜN45 GÜN
01- 31 MART 2021 = 23 GÜN
01 - 09 NİSAN 2021 = 7 GÜN
12 - 16 NİSAN 2021 -ARA TATİL (5 İŞ GÜNÜ)
TARİHİŞ GÜNÜ TOPLAMI
19 - 30 NİSAN 2021 = 10 GÜN42,5 GÜN
03-31 MAYIS 2021 = 18,5 GÜN
01-18 HAZİRAN 2021 = 14 GÜN
İKİNCİ DÖNEM TOPLAM İŞGÜNÜ87,5 GÜN

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