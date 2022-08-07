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MEB açıkladı! 2022 LGS 2. tercih nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS 2. nakil tercih sonuçları bugün açıklanır mı?

LGS 2. tercih süreci 5 Ağustos itibarıyla sona ermesinin ardından, lise adayları 2. tercih nakil sonuçlarının açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Bilindiği gibi LGS'de 1. nakil sonuçları, 1 Ağustos'ta açıklanmıştı. Peki LGS 2. tercih nakil sonuçları ne zaman açıklanacak, LGS 2. nakil tercih sonuçları bugün açıklanır mı? LGS 2. nakil tecih sonuçları hakkında merak edilenler...

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  • MEB açıkladı! 2022 LGS 2. tercih nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS 2. nakil tercih sonuçları erken, bugün açıklanır mı?

    LGS 2. tercih nakil sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. LGS 1. nakil sonuçlarının 1 Ağustos itibarıyla açıklanırken, 2. tercih nakil sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldı. Peki LGS 2. tercih nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS 2. nakil tercih sonuçları bugün açıklanır mı? İşte MEB ile 2. nakil tercih sonuçları takvimi...
  • MEB açıkladı! 2022 LGS 2. tercih nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS 2. nakil tercih sonuçları erken, bugün açıklanır mı?

    LGS 1.NAKİL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

    Milli Eğitim Bakanlığı, LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarının "meb.gov.tr" ve "sonuc.meb.gov.tr" adreslerinden erişime açıldığını bildirdi.

    LGS 2022 LİSE 1.NAKİL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
  • MEB açıkladı! 2022 LGS 2. tercih nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS 2. nakil tercih sonuçları erken, bugün açıklanır mı?

    LGS 2. NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    MEB'in yayınladığı bilgilere göre nakil takvimi ile 1-05 Ağustos 2022 tarihleri arasında tamamlanan LGS nakil işlemleri sonrasında LGS 2. tercih sonuçları 8 Ağustos 2022 tarihinde ilan edilecek.

    NAKİL SÜRECİ NE ZAMAN SONA ERİYOR? 

    İkinci nakil yerleştirme sonunda da hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 19 Ağustos'ta yerleştirme süreci tamamlanacak.

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