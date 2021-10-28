Okullarda ilk ara tatilin ne zaman yapılacağı belli oldu. Eylül başında uzun süre sonra yüz yüze eğitime başlayan öğrenciler, şimdiden ara tatillerin takvimini merak ediyor. MEB tarafından geçtiğimiz senelerde uygulanan ara tatil bu yıl da ilk dönemde 9 gün geçerli olacak. Ardından ise 15 tatil başlayacak. Bu yıl ilk ara tatil kasım ayında gerçekleşecek.

OKULLAR NE ZAMAN TATİL OLACAK?

Birinci dönem ara tatili 15 Kasım tarihinde başlayacak ve 19 Kasım’da sona erecek. Yarıyıl tatili 24 Ocak tarihinde başlayacak ve 4 Şubat’a kadar devam edecek. İkinci dönem ara tatili 11-15 Nisan tarihleri aralığında olacak. Karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak.

OKULLAR İLE İLGİLİ BAKAN ÖZER’DEN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisinin "Eğitimde Yeni Eğilimler, Mesleki ve Teknik Eğitimde Paradigma Değişiminin Sanayimiz Açısından Önemi" ana gündemiyle yapılan aylık olağan toplantısına iştirak etti.

Sağlık ve İçişleri bakanlıklarıyla süreci koordineli şekilde yönettiklerini belirten Bakan Özer, "Şu anda okulları açık tutmamızla ilgili en büyük avantajımız öğretmenlerimizin aşılanma oranı. Hem birinci doz hem de ikinci doz aşılanma oranlarında öğretmenlerimizin yakalamış olduğu oran Türkiye ortalamasının çok üzerinde.

Birinci dozda yüzde 92, ikinci dozda veya aşı olmadan bağışıklık kazanıp antikor oluşturmuş olan öğretmen oranımız yüzde 85'lerde. Özellikle 6 Ağustos ile bugün arasında öğretmenlerin aşılanmasında da ciddi bir ivmelenme var. Yani öğretmenlerimiz okulların açılmasıyla ilgili irade gösterildiği zaman sadece kendi sağlıkları için değil, topluma örneklik oluşturma bağlamında da sorumlulukları üzerine alarak çok hızlı bir şekilde aşılarını tamamladılar." diye konuştu.