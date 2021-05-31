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MEB AÇIKLADI: Okullar ne zaman kapanacak? 2021 2. Dönem ne zaman bitiyor? Yaz tatili ne zaman?

Okullar ne zaman kapanacak? 2021 Yaz tatili ne zaman? Soruları öğrenciler ve veliler tarafından merak konusu oldu. Korona virüs önlemleri sebebiyle bazı öğrenciler uzaktan eğitim görürken, bazı öğrenciler yüz yüze eğitime geçti. İkinci dönemin sonuna yaklaşılırken okulların ne zaman kapanacağı araştırılıyor. İşte 2021 yaz tatili tarihi...

MEB AÇIKLADI: Okullar ne zaman kapanacak? 2021 2. Dönem ne zaman bitiyor? Yaz tatili ne zaman?

Ülkemizde koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artış olması yeni tedbirleri de beraberinde getirdi. Her yıl Haziran ayında başlayan yaz tatili bu sene biraz daha ileri bir tarihe taşındı. Peki, Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman? İşte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan okul ve sınav açıklamaları...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk okulların kapanacağı tarih ile ilgili, "Öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." bilgisini paylaşmıştı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı bir televizyon programında yeni tip korona virüs salgını döneminde eğitimde merak edilenlere ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

MEB Bakanı Ziya Selçuk, nisan ayında bir ara tatil verilip verilmeyeceğine yönelik soru üzerine, "15 Şubat'taki iki haftayı üç hafta yaptık. Yani bu ara tatili alarak oraya ekledik ve bir ara tatilden ziyade hatta okulun uzatılmasıyla ilgili de planlamalarımız var. Bizim okullarımız seminer dönemi dahil, 2 Temmuz'da bitiyor ama öğrenciler ondan önceki haftalarda bırakıyorlar. Ama bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." diye konuştu.

Aslında desteklemeyi, telafiyi zaten süreçte yaptıklarını, destekleme ve yetiştirme kurslarını hep açık tutmalarının aslında bir telafi olduğunu aktaran Selçuk, "Biz her bir öğrencinin durumunun ne olduğunu, canlı derse katılımını ya da çeşitli ödevlere olan yaklaşımını, süreçteki birtakım özelliklerini, geçmişteki notlarını bunların hepsini biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Eksiği olan öğrenciyi belirlediklerini ve öğretmenlerin o çocuklara özel ders verdiğini, bunun bir tamamlama çalışması olduğunu ifade eden Selçuk, yazın kritik gruplara özel kamplar düzenleneceğini aktardı.

MEB'TEN SON DAKİKA AÇIKLAMA

MEB’ten Tam Kapanma kararı sonrası açıklama;

Ülkemiz genelinde Kovid-19 salgın tedbirleri çerçevesindeki kademeli normalleşme kapsamında 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerimizin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12'nci sınıfların destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında yüz yüze eğitime geçilecektir. Diğer kademelerdeki resmî ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında 1 Haziran Salı gününe kadar uzaktan eğitime devam edilecektir.

Resmî ve özel tüm okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerimizin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12. sınıf öğrencilerinin destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme Kontrol Kılavuzu"ndaki koşullara uyulması şartıyla yüz yüze eğitime başlanabilecektir. Bu kapsamdaki öğrenci, öğretmen ve eğitim çalışanlarımızın salgın kısıtlamalarından etkilenmemesi için gerekli kolaylık, Valiliklerimiz tarafından sağlanacaktır.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2021 Yaz tatili Bakan Ziya Selçuk'un belirttiği gibi 2 Temmuz'a kadar sürdüğü takdirde öğrenciler karnelerini bu tarihte alacak.

15 Haziran'da sona ermesi beklenen eğitim öğretim yılı böylelikle 17 gün uzamış olacak.

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