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        Haberler Bilgi Gündem MEB açıkladı: Yaz tatili kısalıyor mu? Okullarda yaz tatili süresi 20 gün azaldı mı?

        MEB açıkladı: Okullarda yaz tatili kısalıyor mu?

        MEB'in yaz tatilini kısaltma kararı aldığına dair iddialar gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025 - 2026 eğitim öğretim yılında yaz tatilinin 20 gün kadar kısalacağı iddiaları üzerine MEB'den beklenen açıklama yapıldı. Peki, yaz tatili gerçekten kısalacak mı? Okullar ne zaman açılacak? İşte tüm ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2024 - 20:09 Güncelleme: 07.08.2024 - 20:09
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        MEB'den yaz tatili hakkında açıklama yapıldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in kararıyla yaz tatilinin 20 gün kısalacağı iddia edilmişti. Bu yıl için tatil süresinde bir değişiklik olmayacağı ancak gelecek eğitim öğretim döneminde tatilin 20 gün kadar azaltılacağı söylentileri konuşulurken konuyla ilgili açıklama geldi. İşte detaylar...

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        YAZ TATİLİ KISALIYOR MU?

        Bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında; yaz tatili süresinin 20 gün kadar kısaltılacağı ve 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren geçerli olacağı şeklinde dolaşan haberler üzerine Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

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        Bakanlık'tan yapılan açıklamada, yaz tatili süresinin 20 güne kadar kısaltılacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

        MEB, "Böyle bir kararımız veya açıklamamız olmadı, haberler gerçeği yansıtmıyor" açıklamasında bulundu.

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        OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

        2024-2025 Eğitim yılı 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlayacak.

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