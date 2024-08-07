MEB'den yaz tatili hakkında açıklama yapıldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in kararıyla yaz tatilinin 20 gün kısalacağı iddia edilmişti. Bu yıl için tatil süresinde bir değişiklik olmayacağı ancak gelecek eğitim öğretim döneminde tatilin 20 gün kadar azaltılacağı söylentileri konuşulurken konuyla ilgili açıklama geldi. İşte detaylar...