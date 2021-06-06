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MEB Bakan Yardımcısı Özer: LGS sınavı sorunsuz şekilde tamamlandı

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, "2021 LGS merkezi sınav yurt içi ve yurt dışı sınav merkezlerimizde sorunsuz şekilde tamamlandı. Covid-19 salgını altında tüm sınav merkezlerimizde gerekli önlemler alınarak başarılı şekilde gerçekleştirildi" dedi

MEB'den LGS açıklaması - Haberler
MEB'den LGS açıklaması
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DHA

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1 milyon 243 bin 801 öğrencinin katıldığı sınav, iki oturum halinde 973 yurt içi ve 5 yurt dışı sınav merkezinde 17 bin 793 okul ve 82 bin 355 salonda yapıldı.

DHA'nın haberine göre sınavda yaklaşık 350 bin kişi görev yaptı. Sınav sonuçları 30 Haziran 2021'de açıklanacak.

LGS sonrasında yazılı açıklama yapan ölçme, değerlendirme ve sınav hizmetlerinden sorumlu Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, "2021 LGS merkezi sınav yurt içi ve yurt dışı sınav merkezlerimizde sorunsuz şekilde tamamlandı. Covid-19 salgını altında tüm sınav merkezlerimizde gerekli önlemler alınarak başarılı şekilde gerçekleştirildi" dedi.

Merkezi sınavların oldukça büyük organizasyon gerektirdiğini belirten Özer, "Özellikle salgın nedeniyle bu organizasyonun ölçeği çok daha büyüdü. Sürece Bakanlığımızın ilgili tüm birimleri destek verdi. Tüm çalışma arkadaşlarımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. 81 ilde süreci başarılı şekilde yürüten ve sınavın sorunsuz şekilde tamamlanmasında büyük emeği olan tüm il milli eğitim müdürlerimizi ve çalışma arkadaşlarını kutluyorum. Sınavda görev alan tüm öğretmenlerimize ve okullarımızda organizasyona destek veren rehber öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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