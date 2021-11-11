AA

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla illere gönderilen yazıda, bakanlık bünyesinde faaliyetlerini yürüten açık öğretim okullarının sınavlarının aralık ayında yapılmasının planlandığı hatırlatıldı.

Bu kapsamda, açık öğretim liselerinde mezuniyet için gereken diğer şartları tamamlayan 18 yaş altı öğrencilerin akranları ile aynı sürede mezun olabilmeleri amacıyla daha önceden uygulanan mezuniyet için gerekli 8 dönem şartının aranmasına devam edileceği belirtilen yazıda, 18 yaş ve üstü öğrencilerin mezun olabilmesi için gereken 8 dönem şartının ise kaldırılacağı bildirildi.

Yazıda, bu öğrenciler için bundan sonraki dönemleri de kapsayacak şekilde mezuniyet şartının 5 dönem olarak uygulanacağı duyuruldu.

Karar, gelecek ay yapılacak açık öğretim lisesi sınavlarında uygulanmaya başlayacak.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ ÖĞRENCİLERİ 2 YILDA OKULLARINI BİTİREBİLECEK

Özer, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, yetişkinlerin eğitime katılım oranlarını artırmak, kariyerlerine devam etmelerine imkan sağlamak için önemli çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

Bakanlığın yetişkinlerin eğitimi için ciddi yatırımlar yaptığına işaret eden Özer, şunları kaydetti:

"18 yaş ve üstü açık öğretim okulları öğrencilerinin yarım kalan eğitimlerini tamamlayarak bir üst öğrenime devam edebilmeleri ve istihdama daha kısa sürede katılabilmelere imkan sağlamak için yeni bir düzenleme yaptık. Açık lise öğrencilerimizin mezun olabilmeleri için 8 dönem şartı vardı. Yeni düzenlemeyle bunu 5 döneme indiriyoruz. Böylece 18 yaş ve üstü açık öğretim lise öğrencilerimiz 2 yılda okullarını bitirebilecek."

Özer, 18 yaş üzerindeki açık öğretim okulu öğrencilerinin iş ya da öğrenim hayatlarındaki bir sonraki aşamaya geçişindeki süreyi kısaltmak için önemli bir adım attıklarını vurguladı.