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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Harvard Üniversitesi Kimya ve Kimyasal Biyoloji Bölümü arasında, ortaöğretim kurumlarında görev yapan fen bilimleri öğretmenlerinin mesleki gelişimleri için eğitici eğitimlerine yönelik iş birliği protokolü imzalandı.
AA'nın haberine göre; protokolün imza töreni, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran ile Harvard Üniversitesi Kimya ve Kimyasal Biyoloji İnorganik Bölümü Profesörü Daniel Nocera'nın katılımıyla MEB'de gerçekleştirildi.
"ÇOK ÖNEMSİYORUZ"
Burada yaptığı konuşmada, söz konusu iş birliğinin önemine işaret eden Bakan Yardımcısı Safran, protokolle iki amaca hizmet etmek istediklerini ifade ederek, şunları söyledi: "Birincisi, Türkiye'deki öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerini sağlamaya yönelik olarak öğretim üyesi iş birliğinde bulunmak. Bu, Harvard Üniversitesi, ODTÜ ve Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün ortak bir projesi. Uluslararası deneyimi olan, kalitesi dünya çapında bilinen bir üniversite ile iş birliği yapmayı çok önemsiyoruz. Öğretmenlerimizin, daha sonra da öğrencilerimizin gidip bu üniversitedeki çalışmaları, gelişmeleri, çalışma disiplinini görmeleri çok önemli."
Milli Eğitim Bakanlığı olarak 2023 Eğitim Vizyonu'na hizmet eden, bu vizyonun amaçları doğrultusunda ulusal veya uluslararası her türlü katkıya açık olduklarını vurgulayan Safran, "Bu iş birliğinin ülkemizin, öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin dışa açılımı veya dışarıdaki bilginin Türkiye'ye transferi konusunda ciddi olarak katkı sağlayacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı. Safran, başta Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü olmak üzere protokolde emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.
"EĞİTİM; İLKELERİ, KİŞİLERİ, BİREYLERİ BİR ARAYA GETİREN GÜÇLÜ BİR ETKEN"
Harvard Üniversitesi Kimya ve Kimyasal Biyoloji İnorganik Bölümü Profesörü Daniel Nocera da konuşmasında bu çalışmaya katılmaktan gurur ve onur duyduğunu vurguladı.
Nocera, Harvard Üniversitesi ile MEB arasında yapılan iş birliğinin özel bir çalışma olduğunun altını çizerek, "Eğitim; ilkeleri, kişileri, bireyleri bir araya getiren güçlü bir etken. Burada da eğitim ile, Harvard Üniversitesi ve Milli Eğitim Bakanlığını bir araya getiriyoruz. Bu fırsatla ben kendi uzmanlık alanlarımda bildiklerimi Bakanlık ile paylaşacağım ama inanıyorum ki kendim de bu çalışmadan çok şey öğreneceğim" değerlendirmesinde bulundu.
Konuşmaların ardından Bakan Yardımcısı Safran ile Nocera, iş birliği protokolünü imzaladı. Törene, MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı da katıldı.
15 ÖĞRENCİ HARVARD'DA EĞİTİM ALMA FIRSATINI YAKALAYACAK
MEB ile Harvard Üniversitesi Kimya ve Kimyasal Biyoloji Bölümü arasında imzalanan protokol, ortaöğretim kurumlarında görev yapan fen bilimleri öğretmenlerinin mesleki gelişimleri için eğitici eğitimlerini içeriyor.
Bu iş birliğiyle öğretmenlerin, fen bilimleri öğretimi uygulama tecrübesi ve akademik bilgi birikimlerinin, uluslararası deneyimlerle ilişkilendirilerek mesleki gelişimlerine katkı sağlanması amaçlanıyor.
Protokol uyarınca ortaöğretim kurumlarında fizik, kimya, biyoloji ve matematik branşlarında görev yapan öğretmenler için "Öğretmen Eğitimi ve Gelişimi Eğitici Eğitimi Kursu" düzenlenecek.
ODTÜ'nün kurumsal ve akademik destek vereceği protokol kapsamında ayrıca resmi ve özel ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören 15 öğrenci, Harvard Üniversitesi'nde "Enerjide Yenilikler, Ekonomi ve Politik Uygulamalar Kursu"na katılacak.
Öğrencilere eğitim, Profesör Daniel Nocera ve ekibi tarafından verilecek.
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