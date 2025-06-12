MEB dönem sonu faaliyet haftası etkinlikleri "Aile ve Oyun" temasıyla yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB), yapılan açıklamaya göre, Bakan Yusuf Tekin'in talimatıyla geçen yıl dönem bitimi öncesindeki öğrencilerin sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetlere katılmalarını teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen "dönem sonu faaliyet haftası" uygulaması bu yıl da devam edecek.

Ülke genelinde 16-19 Haziran tarihlerinde düzenlenecek etkinliklerde öğrenciler, okulların imkanları dahilinde planlanacak etkinliklere aileleri ile katılacak.

"Dilimizin Zenginlikleri", "Okulun Kalbi Kütüphaneler", "Oku-Yorum, Yazı-Yorum" ve "Harezmi Eğitim Modeli" gibi Bakanlık koordinesinde yürütülen ulusal ve uluslararası projelerle de desteklenecek süreç, hafta boyunca etkinlik çeşitliliğine katkı sağlanarak tamamlanacak.

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"Aile ve Oyun" temasıyla düzenlenecek etkinliklerle, öğrencilerin aile bağlarının güçlendirilmesi, oyun yoluyla öğrenmenin teşvik edilmesi, milli ve manevi değerlerin yaşatılması, okul-aile iş birliğinin geliştirilmesi ve eğitim süreçlerinin zenginleştirilmesi hedefleniyor.

Dönem sonu faaliyet haftasına ilişkin okullara gönderilen uygulama kılavuzunda, kurumların daha önce planladıkları etkinlikleri sürdürmeleri, aynı zamanda kılavuzda önerilen faaliyetleri okul imkanları ve çevre koşulları doğrultusunda velilere maddi yük getirmeyecek şekilde planlamaları gerektiği belirtildi.