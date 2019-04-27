Okullar ne zaman kapanacak? 2019 Yaz tatili ne zaman başlıyor? soruları öğrenciler ve veliler tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. MEB'in yapmış olduğu açıklamaya göre karneler ne zaman alınacak? 2019 Yaz tatili ne zaman başlayacak? İşte tüm detaylar...

2019 OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2018/2019 Eğitim öğretim dönemi için yayımlanan takvim bilgilerine göre;

4 Şubat 2019 Pazartesi günü başlayan ikinci kanaat dönemi 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek. 2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak. Böylece öğrenciler 3 ay tatil yapmış olacak.

ZİYA SELÇUK'TAN "TATİL" AÇIKLAMASI: YENİ TATİL DÜZENLEMESİ GELİYOR

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CNN Türk'te katıldığı programda, eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtladı.

Bakan Selçuk, "Okulların tatil programıyla ilgili bir değişiklik yapılacak mı? Bölgelere göre tatil düzenlemesi mümkün mü?" sorusu üzerine, bölgelere göre tatilin şu anki mevzuatla da mümkün olabileceğini ifade etti.

Tatil süreleri konusundaki farklı uygulamalara, Türkiye'de özellikle doğudaki birçok ilde ağır kış şartlarına işaret eden Selçuk, şunları kaydetti:

"Biz bu tek tip anlayışımızdan kaynaklanan neden dolayısıyla, bölgesel tedbir almakta biraz zorlanıyoruz. Aslında sayın valilerin denetiminde bu konu. Fakat önümüzdeki süreçte bu konuyla ilgili kısa zamanda bir açıklama da yapacağız. Bunu Kültür ve Turizm Bakanlığımızla da başka kurumlarla da görüştük. Tatillerin düzenlemesi, araya küçük tatiller koymakla ilgili bir açıklamamız olacak. Fakat Türkiye birden bire hemen 200 gün, 220 gün olsun gibi bir hazırlığa henüz sahip değil. O, zaman içerisinde dikkate alınabilecek bir şey. Şu anda biz mevcudu ne kadar iyi yapabilirizin peşinde olmalıyız ve bu amaçla da bölgelere göre tatil olabilir, bunun önü açılabilir. Konuyla ilgili takvimi ilan ettiğimizde aslında sayın valilerin zaten yetkisinde olan bazı hususların çok daha işlevsel bir biçimde bölgesel olarak yapılması söz konusu olacak."

YAZ TATİLİ İÇİN ÖĞRENCİLERE ÖNERİLER

Her halükarda başarılı karnelerinden sonra onları ödüllendirin. Başarılarının, farkında olmalarını sağlayın.

Çocuklarınız ile birlikte tüm yaz tatilini kapsayacak bir zaman planlanmasını birlikte yapın ve buna karşılıklı uyun.

Zaman planlaması içinde her gün 30 dakika – 1 saat arası, mutlaka ders tekrarına fırsat yaratın.

Spor ve sanat gibi faaliyetlere de ağırlık verilen, bir aylık yaz okuluna gitmeleri, eğlenceli bir öğrenme temposunun bir süre daha devam etmesini sağlayacak ve faydalı olacaktır.

Her gün yarım saat mutlaka kitap okunması, okuma alışkanlığının devam etmesi, dil bilgisinin gelişmesi açısından önemlidir.

Aile ile birlikte deniz tatili yapılması, bedenin iyot ve D vitamini depolaması ve kışa hazır olması açısından faydalıdır.

Çocuklarınıza hayallerini sorun. Hayallerine giden yol için birlikte plan yapın ve destek olun.

Onlarla iletişim kurun. Kelimelerin ötesine geçin ve çocuklarınızın ağzından çıkan kelimeleri, onların dünyasındaki anlamları ile anlamaya çalışın. Yani empatik dinleme yaparak iletişim kurun.

Gerek ev içinde gerekse de dışında ortak etkinlikler yapın. Evde kutu oyunu oynamak, dışarıda birlikte baba –oğul basketbol oynamak veya çocuklarla birlikte sinemaya gitmek gibi.

Arkadaşları, yaşıtları ile zaman geçirmeleri için fırsatlar yaratın. Programlar yapın.