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2018 - 2019 eğitim öğretim yılında okulların kapanmasına kısa bir süre kaldı. Milyonlarca öğrenci okulların ne zaman kapanacağını ve karnelerin ne zaman alınacağını merak ediyor. Peki, Okullar ne zaman kapanacak 2019? Yaz tatili kısalıyor mu? İşte, cevabı haberimizde...
2019 OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR
2018/2019 Eğitim öğretim dönemi için yayımlanan takvim bilgilerine göre;
4 Şubat 2019 Pazartesi günü başlayan ikinci kanaat dönemi 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek. 2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.
Böylece öğrenciler 3 ay tatil yapmış olacak.
YAZ TATİLİ KISALIYOR MU?
Daha önceden yaz tatiline ilişkin açıklamada bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Bizim tatilimiz uzun. Avrupa ortalaması 200 okul günü. Bizde 180 iş günü var. Japonya'da 220 gün. Önce yapısal olarak bir iyileştirmeye gidelim. Ondan sonra 180 iş günü Avrupa'daki gibi 200 iş günü olabilir. Türkiye'nin yüzde 90'ı tarım toplumuyken yazın 3 aylık boşluğu bırakmışlar çünkü tarım yapılıyor. İş tersine dönmüş yüzde 80'i şehirleşmiş ama bu takvim yine aynı kalmış temel çıkmaz bu. Değişebilir. Şu anda 180 iş gününü hemen artırmak gibi bir derdimiz yok. Önce yapısal olarak bir iyileştirmeye gidelim. Ondan sonra orta vadede 180 iş günü Avrupa'daki gibi 200 gün olabilir” demişti.
YAZ TATİLİ İÇİN VELİLERE TAVSİYELER
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