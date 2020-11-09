MEB 2020 Kasım ara tatili ne zaman? Sorusu öğrenci ve veliler tarafından soruluyor. Kasım ayında ilk ara tatile girecek öğrenciler yeniden okula başlayacak. Peki okullar ne zaman kapanacak? İşte MEB 2020 Kasım ara tatili

KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamaya göre bir haftalık ara tatil 16 Kasım ve 20 Kasım 2020 tarihlerinde yapılacak.

2021 YARI YIL TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili (15 tatil) 25 Ocak ve 5 Şubat 2021 tarihlerinde yapılacak

2021 ARA TATİL NE ZAMAN?

2021 yılında ara tatil tarihi 12 Nisan ve 16 Nisan 2021 tarihlerinde yapılacak.