2021 Yarıyıl tatili ne zaman? sorusu öğrenci ve veliler tarafından soruluyor. Okulların kapanacağı tarihe göre, öğrenci ve veliler plan yapmaya başladı. Peki Okullar ne zaman kapanacak 2021? İşte MEB takvimi...
2021 OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
2020 - 2021 Eğitim öğretim dönemi için yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre okullar 25 Ocak Pazartesi günü kapanacak ve 15 Şubat Pazartesi günü açılacak.
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenmiştir. Yarıyıl tatili bu bağlamda 3 hafta olacaktır.
2020 - 2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacaktır.
MEB 2020 - 2021 RESMİ TAKVİMİ
|DERS YILI BAŞLANGIÇ VE BİTİŞİ
31 AĞUSTOS 2020 PAZARTESİ - 18 HAZİRAN 2021 CUMA
|I.
DÖNEM
|TARİH
|İŞ GÜNÜ TOPLAMI
|31 AĞUSTOS 2020 = 1 GÜN
|54,5 GÜN
|01 - 30 EYLÜL 2020 = 22 GÜN
|01 - 30 EKİM 2020 = 21,5 GÜN
|02 - 13 KASIM 2020 = 10 GÜN
|16 - 20 KASIM 2020- ARA TATİL (5 İŞ GÜNÜ)
|TARİH
|İŞ GÜNÜ TOPLAMI
|23 - 30 KASIM 2020 = 6 GÜN
|44 GÜN
|01 - 31 ARALIK 2020 = 23 GÜN
|04 - 22 OCAK 2021 = 15 GÜN
|BİRİNCİ DÖNEM TOPLAM İŞGÜNÜ
|98,5 GÜN
|25 OCAK - 05 ŞUBAT 2021 -YARIYIL TATİLİ (10 İŞ GÜNÜ)
|II.
DÖNEM
|TARİH
|İŞ GÜNÜ TOPLAMI
|08-26 ŞUBAT 2021 = 15 GÜN
|45 GÜN
|01- 31 MART 2021 = 23 GÜN
|01 - 09 NİSAN 2021 = 7 GÜN
|12 - 16 NİSAN 2021 -ARA TATİL (5 İŞ GÜNÜ)
|TARİH
|İŞ GÜNÜ TOPLAMI
|19 - 30 NİSAN 2021 = 10 GÜN
|42,5 GÜN
|03-31 MAYIS 2021 = 18,5 GÜN
|01-18 HAZİRAN 2021 = 14 GÜN
|İKİNCİ DÖNEM TOPLAM İŞGÜNÜ
|87,5 GÜN
YORUMLAR