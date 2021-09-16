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MEB duyurdu: Okullar ne zaman kapanacak? 2022 Yarıyıl tatili ne zaman?

Kasım ayında milyonlarca öğrenci ilk ara tatilin tadını çıkaracak. 2021 - 2022 eğitim öğretim yılının sömestr tatili ise merak konusu oldu. MEB, okulların ne zaman kapanacağına yönelik tarih verdi. Peki Okullar ne zaman kapanacak? İşte 2022 yarıyıl tatil tarihi...

MEB duyurdu: Okullar ne zaman kapanacak? 2022 Yarıyıl tatili ne zaman?

2022 Yarıyıl tatili ne zaman? sorusu öğrenci ve veliler tarafından soruluyor. Okulların kapanacağı tarihe göre, ilk ara tatil için öğrenci ve veliler plan yapmaya başladı. Peki Okullar ne zaman kapanacak 2021? İşte MEB takvimi...

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Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek.

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