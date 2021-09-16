2022 Yarıyıl tatili ne zaman? sorusu öğrenci ve veliler tarafından soruluyor. Okulların kapanacağı tarihe göre, ilk ara tatil için öğrenci ve veliler plan yapmaya başladı. Peki Okullar ne zaman kapanacak 2021? İşte MEB takvimi...

2021 OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

MEB 2021 - 2022 RESMİ TAKVİMİ