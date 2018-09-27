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MEB, ilkokullarda uygulanacak yeni programın ilkelerini belirledi

Milli Eğitim Bakanlığınca, ilkokulların 3'üncü ve 4'üncü sınıflarına devam eden ve önceki yıllarda Türkçe ve matematik derslerinden kazanımları yeterli düzeyde edinemeyen öğrenciler için planlanan "İlkokullarda Yetiştirme Programı" kasım ayında başlatılacak. Öğrenciler, haftada toplam 10 ders saatini geçmeyecek şekilde eğitimlere alınacak. Okulda bir öğrenci için bile olsa program açılacak, velilerinden hiçbir ad altında ücret talep edilmeyecek

27.09.2018 - 09:29 | Güncelleme: AA

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ilkokulların 3'üncü ve 4'üncü sınıflarına devam eden ve önceki yıllarda Türkçe ve matematik derslerinden kazanımları yeterli düzeyde edinemeyen öğrencilere yönelik hazırladığı İlkokullarda Yetiştirme Programı'nı (İYEP) kasım ayında başlatacak.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan "Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe girmesiyle İYEP kapsamındaki öğretmenlerin ek ders sorunu çözülmüştü.

Bakanlık tarafından İYEP'in kapsam ve amaçlarının yer aldığı yönerge de hazırlandı. Buna göre, ilkokullarda yetiştirme programına alınacak öğrencilerin belirlenmesi amacıyla öğrenci belirleme araçları, yetiştirme programındaki öğrencilerin kazanımlara erişme düzeyini belirlemek amacıyla ise öğrenci değerlendirme araçları kullanılacak.

İYEP'e dahil olan öğrenciler, belirlenen eksiklikleri doğrultusunda bulundukları okullarda yetiştirme programına alınacak.

Öğrencilerin velilerinden hiçbir ad altında ücret alınmayacak.

HANGİ ÖĞRENCİLERİN DAHİL EDİLECEĞİ BELİRLENECEK

İYEP için ilkokullarda okul komisyonu kurulacak. Komisyon, ekim ayının 3'üncü haftasında sınıf öğretmenleri tarafından uygulanacak araçlar ile tespit edilen öğrencilerin programa katılım durumunu karara bağlayacak.

Sınıf öğretmenleri, öğrencilere belirleme aracını uygulayacak ve cevaplar e-Okul Yönetim Bilgi Sistemindeki İYEP Modülü'ne işlenecek. Böylece hangi öğrencinin İYEP'e dahil edileceği belirlenmiş olacak.

ÖĞRETMENLER MODÜLLERE GÖRE PLAN YAPACAK

İYEP'te görev alan öğretmenler, okutacağı modül ve öğrenci seviyelerine göre plan hazırlayacak, öğrencilerin programa devam durumunu takip edecek. Öğretmenlerin yaptığı değerlendirme sonucunda belirlenen kazanımlara ulaştığı tespit edilen öğrenciler, bir üst modüle geçecek.

MEB tarafından Türkiye genelinde ilkokullarda kasım ayının ilk haftasında İYEP başlatılacak. Program, hafta sonlarında, hafta içi ders saatleri dışında, bunların uygun olmaması durumunda okulun şartları ve personel durumu da dikkate alınarak okul yönetimince planlanacak zamanlarda uygulanacak.

Program süresi, hafta içi günde 2 ders saatini, hafta sonu günde 6 ders saatini ve haftada toplam 10 ders saatini geçmeyecek.

İYEP'in uygulanmasında; öğrencinin kendi sınıf öğretmeni, okulun diğer sınıf öğretmenleri, ilçe norm fazlası sınıf öğretmenleri, ilçede programda görev almak isteyen sınıf öğretmenleri, bunların olmaması durumunda ders ücreti karşılığında görevlendirilen sınıf öğretmenleri de görev alabilecek.

İYEP, okulda bir öğrenci bile olsa uygulanacak. Gruplar, 1-6 öğrenciden oluşturulacak ve bu sayı en fazla 10 öğrenciye kadar çıkarılabilecek.

 

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