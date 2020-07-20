LGS tercih işlemleri heyecanı başlıyor. Merakla beklenen LGS tercihleri LGS taban puanları ve yüzdelik dilimlere göre yapılacak. LGS taban puanları açıklandı mı? Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, İmam Hatip Lisesi, Meslek Lisesi, Spor Lisesi taban puanları ne kadar?

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada, ‘Sınav sonrasında hiçbir soru iptali olmadı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, aynı gün içinde Tercih Kılavuzu da açıklanacak. Sınav sonuçlarını öğrenen öğrenciler, aynı gün yayımlanacak Tercih Kılavuzu’nda yer alan kurallara göre tercih işlemlerine başlayabilecek.’ dedi. LGS tercih kılavuzu sınav sonuçlarının ardından yayımlandı. İşte LGS tercih kılavuzu...

LGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

LGS TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

Lise taban puanları, tercih tarihlerinin başlaması ile beraber belli oluyor. Öğrenciler kendi puanlarına ve okulların açıklanan puanlarına bakarak tercih işlemlerini gerçekleştiriyorlar. 2020 LGS taban puanları belli olmadı. Bunun yerine 2019 LGS taban puanlarına bakabilirsiniz.

2019 LGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN