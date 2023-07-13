Öğretmen il içi atama takvimi: Öğretmen il içi tayin başvuruları ne zaman başlayacak?
Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenler için yer değiştirme takvimini yayınladı. İl içi atama başvurusu yapmayı düşünen öğretmenler, MEB takvimi ile tayin başvuru tarihi ve başvuru şartlarını gündemine aldı. Mazerete bağlı yer değişikliği başvurularının kabul edilmesi ve onay süreci Ağustos ayı içerisinde yapılacak. İşte öğretmen il içi atama takvimi ile tayin başvurularının başlayacağı tarih...
Öğretmenler için İl İçi İsteğe bağlı yer değişikliği başvuru tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklandı. Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adresi üzerinden Elektronik başvuru formunu doldurabilecek. Peki, "Öğretmen il içi tayin başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru şartları nelerdir?" İşte 2023 öğretmen il içi tayin takvimi...
ÖĞRETMEN İL İÇİ TAYİN BAŞVURU TAKVİMİ YAYINLANDI!
Öğretmenlerin 2023 yılı yer değiştirme takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınladı. MEB'in yayınladığı duyuruya göre 2023 Yılı Öğretmenlerin il İçi ve İller Arası İsteğe Bağlı Yer Değişikliği ile Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri Ve Engellilik Durumu İle Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme Başvuru İşlemlerinin başvuruları Temmuz ve Ağustos aylarında yapılacak.
İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI BAŞLIYOR
İl İçi İsteğe Bağlı yer değişikliği başvuruları 13 Temmuz'da başlayacak-17 Temmuz günü saat 16.00'da sona erecek.
İLLER ARASI İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURU TARİHLERİ
İller arası isteğe bağlı yer değişiklikiği başvuruları 28 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Başvuru işlemleri 2 Ağustos saat 16.00'da sona erecek.
ONAY SÜRECİ 17-21 AĞUSTOS ARASINDA YAPILACAK!
Mazerete bağlı yer değişikliği başvurularının kabul edilmesi ve onay süreci ise 17-21 Ağustos 2023 günleri arasında tamamlanacak.