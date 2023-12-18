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        Haberler Gündem Eğitim MEB, okullarda ikinci yazılı sınavlara yönelik örnek soru kitapçıkları yayımladı

        MEB, okullarda ikinci yazılı sınavlara yönelik örnek soru kitapçıkları yayımladı

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), resmi ve özel ortaokullar ile liselerde okul genelinde yapılacak birinci dönem ikinci yazılı sınavlarına yönelik örnek soru kitapçıkları ve çözüm videolarını erişime açtı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 17:14 Güncelleme: 18.12.2023 - 17:16
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        MEB, okullarda 2. yazılı sınavlara yönelik örnek soru kitapçıkları yayımladı
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        Bakanlığın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, öğrencilerin erişimine açılan örnek soru kitapçıkları, öğretmenlere sınav uygulamalarında rehber niteliği taşıyor.

        Örnek soru kitapçıklarındaki soruların çözüm videoları, öğrencilerin girecekleri yazılı sınavlardaki sorulara verecekleri cevaplarla ilgili bilgi sahibi olmalarını sağlayacak.

        Eğitim kurumu sınıf, alan zümreleri, konu soru dağılım tablolarına göre söz konusu örneklerde yer alan soru şekillerine uygun sınav sorularını hazırlayacaklar.

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