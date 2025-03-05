MEB ortak sınavları ne zaman? MEB 2.dönem 1.yazılı sınavları hangi tarihte yapılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı 2.dönem 1.ortak sınav tarihleri duyuruldu. MEB tarafından yılın ilk ortak sınavı ekim ayında gerçekleşmişti. İşte MEB 2.dönem 1.yazılı sınav tarihleri
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan takvime göre 2. dönem 1. ortak sınavları mart ayında başlayacak. Okullarda 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem 1. ortak sınavlarının tarihi yaklaşırken, öğrenciler hazırlıklarına devam ediyor. Peki MEB ortak sınavları ne zaman? MEB 2.dönem 1.yazılı sınavları hangi tarihte yapılacak?
6, 7, 8, 9, 10 SINIF ORTAK SINAV TAKVİMİ
Bakanlık tarafından yayınlanan takvime göre bu sene belirlenen kademeler ve dersler şu şekilde;
2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem 1. yazılı sınavları
2024-2025 ORTAK SINAV TAKVİMİ
2024-2025 eğitim öğretim yılı sınav tarihleri
Bakanlık, 2024-2025 eğitim öğretim yılında ortak sınav tarihlerini şu şekilde belirledi: