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        Haberler Bilgi Yaşam MEB ortak sınavları ne zaman? MEB 2.dönem 1.yazılı sınavları hangi tarihte yapılacak?

        MEB ortak sınavları ne zaman? MEB 2.dönem 1.yazılı sınavları hangi tarihte yapılacak?

        Milli Eğitim Bakanlığı 2.dönem 1.ortak sınav tarihleri duyuruldu. MEB tarafından yılın ilk ortak sınavı ekim ayında gerçekleşmişti. İşte MEB 2.dönem 1.yazılı sınav tarihleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2025 - 09:25 Güncelleme: 05.03.2025 - 09:30
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        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan takvime göre 2. dönem 1. ortak sınavları mart ayında başlayacak. Okullarda 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem 1. ortak sınavlarının tarihi yaklaşırken, öğrenciler hazırlıklarına devam ediyor. Peki MEB ortak sınavları ne zaman? MEB 2.dönem 1.yazılı sınavları hangi tarihte yapılacak?

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        6, 7, 8, 9, 10 SINIF ORTAK SINAV TAKVİMİ

        Bakanlık tarafından yayınlanan takvime göre bu sene belirlenen kademeler ve dersler şu şekilde;

        2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem 1. yazılı sınavları

        • sınıf Türkçe dersi için 30 Ekim 2024 Çarşamba,
        • sınıf matematik dersi için 31 Ekim 2024 Perşembe,
        • sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 30 Ekim 2024 Çarşamba,
        • sınıf matematik dersi için 31 Ekim 2024 Perşembe,
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        2024-2025 ORTAK SINAV TAKVİMİ

        2024-2025 eğitim öğretim yılı sınav tarihleri

        Bakanlık, 2024-2025 eğitim öğretim yılında ortak sınav tarihlerini şu şekilde belirledi:

        • dönem 1. sınavlar: 30 Ekim-8 Kasım 2024,
        • dönem 2. sınavlar: 30 Aralık 2024-10 Ocak 2025,
        • dönem 1. sınavlar: 17-28 Mart 2025,
        • dönem 2. sınavlar: 26 Mayıs-13 Haziran 2025.
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