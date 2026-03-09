MEB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 903 personel alımı yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı
Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı Eğitim ve Uygulama Merkezlerinde istihdam edilmek üzere 903 sözleşmeli personel alınacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan kılavuz doğrultusunda başvurular 2 Mart-6 Mart 2026 tarihleri arasında alındı. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Kılavuzda Milli Eğitim Akademisi 903 personel alımı yerleştirme sonuçları açıklanma tarihine de yer verilmişti. Peki, MEB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2026 MEB 903 personel alımı yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı...
MEB 903 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI TAMAMLANDI
Milli Eğitim Akademisi 903 sözleşmeli personel alımı başvuruları, 2 Mart 2026 Pazartesi günü başladı ve 6 Mart 2026 Cuma günü sona erdi.
Adaylar, başvurularını ilana Kariyer Kapısı https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim adresi üzerinden tamamladı.
MEB PERSONEL ALIMI YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ilan edilen sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme yapılacak. Aynı sayıda yedek aday da belirlenecek.
Yerleştirme sonuçları, 13 Mart 2026 tarihinde açıklanacak.
MEB PERSONEL ALIMI YERLEŞTİRME SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim, http://www.meb.gov.tr/ ve/veya http://personel.meb.gov.tr/ internet adreslerinden ulaşabilecek.
Göreve başlama şartlarını taşımadığı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adaylarla sözleşme yapılmayacak olup bu hususların sözleşmeden sonra tespiti halinde yapılan sözleşmeler iptal edilerek ilgililer hakkında genel hükümlere göre işlem yapılacak. Ayrıca idare tarafından kendisine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecek.
Yerleştirme sonuçlarının yayımlanma tarihi aynı zamanda tebligat tarihi olarak kabul edilecektir. Yerleştirmesi yapılan adaylar, ayrıca bir tebligat yapılmaksızın yasal süre içerisinde (Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler hariç) yerleştirmesinin yapıldığı eğitim ve uygulama merkezinin bulunduğu valiliğe (il millî eğitim müdürlüğü) istenilen belgelerle birlikte başvuruda bulunacak.
Geçerli bir mazereti olmadığı halde belgelerini teslim etmeyenler ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanlar göreve başlatılmayacak. Bu adaylar için yerleştirme sonuçları kazanılmış hak sayılmayacak.
Göreve başlamaya hak kazanan adaylara ilgili valiliklerce tebligat yapılacak. Geçerli bir mazereti olmaksızın (Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler hariç) yasal süre içerisinde göreve başlamayan adaylarla sözleşme imzalanmayacak.
MİLLİ EĞİTİM AKADEMİSİ PERSONEL ALIMI KONTENJAN DAĞILIMI
Alımlar; diyetisyen, koruma ve güvenlik görevlisi, büro personeli, teknisyen ve destek personeli kadrolarına yapılacak.
BOŞ KALAN POZİSYONLARA YEDEK ADAYLAR YERLEŞTİRİLECEK
Yerleştirme sonucunda herhangi bir nedenle boş kalan pozisyonlara, belirlenen yedek adaylardan puan üstünlüğü esasına göre tercihleri doğrultusunda yerleştirme yapılacak.
Yedek aday yerleştirme sonuçları Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü internet adresinden (https://personel.meb.gov.tr) ilan edilecek.
YERLEŞTİRME SONUCUNDA İSTENEN BELGELE
a. Aşçı, Kat Görevlisi ve Destek Personeli (yardımcı hizmetler) adayları için MEB onaylı Hijyen Belgesi.
b. Koruma ve Güvenlik Görevlisi adayları için özel güvenlik görevlisi kimlik kartı ve fotokopisi, özel şartlarda belirtilen sağlık kurulu raporu.
c. Şoför adayları için C sınıfı sürücü belgesi ve fotokopisi, SRC-2 belgesi ve fotokopisi, geçerli psikoteknik belgesi.
d. Kaloriferci adayları için MEB onaylı Doğalgaz Kalorifer Ateşçiliği Sertifikası.
e. Öğrenim belgesinin aslı ve fotokopisi veya e-Devlet üzerinden alınacak barkodlu mezun belgesi.
f. 2024 KPSS sonuç belgesi.
g. 2 adet biyometrik fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş).
h. Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ve fotokopisi.
i. Erkek adaylar için e-Devlet üzerinden alınacak barkodlu Askerlik Durum Belgesi.
j. e-Devlet üzerinden alınacak barkodlu Adli Sicil Kayıt Belgesi.
k. e-Devlet üzerinden alınacak barkodlu SGK Hizmet Dökümü Belgesi.
l. Sağlık Kurulu Raporu.
m. Mal Bildirim Formu.
n. Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi.