LGS 2020 sınavı Cumartesi günü öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Öğrenciler LGS sonuçlarını beklemeye başladı. Bu sırada sınavın hemen ardından MEB 2020 LGS soruları ve cevap anahtarını yayımladı. İşte detaylar

MEB SINAV SORULARI LGS CEVAP ANAHTARI

Cumartesi günü sınavın ardından LGS soru ve cevapları yayımlandı. Böylece öğrenciler doğru cevaplarla kendi cevaplarını kıyaslayarak başarılarını tahmin edebiliyor.

LGS SÖZEL BÖLÜMÜ SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN

LGS SAYISAL BÖLÜMÜ SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN

Daha önce, sınavdan bir saat sonra öğrencilere dağıtılan soru kitapçıkları, bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında olası bir kargaşaya olanak verilmemesi için 22 Haziran Pazartesi'den itibaren dağıtılacak.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB'ten yapılan açıklamaya göre, LGS sınav sonuçları, 16 Temmuz'da "https://www.meb.gov.tr" internet adresi üzerinden açıklanacak.