İstanbul'da bugün okullar tatil mi? 24-25 Nisan okullar tatil mi, ders olacak mı? MEB açıkladı
İstanbul'da yaşanan depremin ardından okulların açık olup olmadığı sorgulanmaya başladı. Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 ve 5,9 büyüklüğündeki depremlerin ardından vatandaşlar gözlerini Milli Eğitim Bakanlığı'na çevirdi. MEB konuya yönelik açıklama yaptı. Peki İstanbul'da bugün okullar tatil mi?
İstanbul’daki deprem sonrası okulların açık olup olmadığı merak edildi. Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 ve 5,9 büyüklüğündeki depremlerin ardından vatandaşlar gözlerini Milli Eğitim Bakanlığı’na çevirdi. Peki bugün İstanbul’da okul var mı?
BUGÜN OKULLAR VAR MI?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'da perşembe ve cuma günleri okulların tatil olduğunu açıkladı.
YÖK Başkanı Özvar: "(İstanbuldaki depremler) Bugün ve cuma günü vakıf ve devlet üniversitelerinde eğitim ve öğretim tehir edilmiştir" dedi.
VALİLİK DUYURUSU GELDİ!
Silivri’de meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle İstanbul’da ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 2 gün ara verilmiştir.
Öte yandan kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile, malül gazi ve 10 yaşından küçük çocuğu olan anneler de bu süre içerisinde herhangi bir işlene gerek duyulmaksızın idari izinli sayılacaktır. Sağlık ve güvenlik birimlerinde görev yapan personel, bu kapsamın dışındadır.
İSTANBUL'DA 6.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
İstanbul'da saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İstanbul'un yanı sıra çevre illerde de hissedilen depremin yerin 6,92 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.Saat 15.12'ye kadar en büyüğü 5.9 olan 51 artçı deprem kaydedildi
İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA: "ŞU ANA KADAR 112'Yİ ARAYIP 'EVİMİZ, BİNAMIZ ÇÖKTÜ' GİBİ YARDIM TALEBİ HENÜZ GELMEDİ"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yatığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
"İstanbul Marmara Denizi Silivri’de 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."
Yerlikaya, telefonla bağlandığı TRT Haber canlı yayınında, İstanbul'da meydana gelen depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu.
İstanbul'da 6,9-7 kilometre derinliğinde bir deprem olduğunu belirten Yerlikaya, bu depremin İstanbul başta olmak üzere bölgede hissedildiğini dile getirdi.
Ali Yerlikaya, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Marmara'da depremi hisseden tüm valilerimizle görüştük. Şükürler olsun ki onlardan da aynı zamanda İstanbul Valimizden de şu ana kadar 112 Acil Çağrıyı arayıp, 'evimiz, binamız çöktü' gibi yardım talebi henüz gelmedi. Bundan dolayı da çok mutluyuz. Şükrediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Depremlerin ardından çalışmaların AFAD koordinasyonunda gerçekleştirildiğini aktaran Yerlikaya, gelen ihbarların teyit edilme sürecine ilişkin bilgi verdi.
Bakan Yerlikaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Bir saatten beri de bize oraya arama kurtarma sevk ettiğimiz bir şey olmadı. Peki ne geldi daha çok? 'Binamızda çatlak, efendim şurada şu var' türünden ihbarlar var. O tür ihbarların her birini biz not alıyoruz ve bu bilin ki bunların hepsini daha önceki depremlerdeki yaşandığı gibi her birinin tek tek tek tanımlamalarını yapacağız. Bunları da sizlerle zaten zaman içerisinde devamlı paylaşacağız. Sağlık Bakanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın ve ilgili tüm bakanlıklarımızın tüm dikkati burada, harekete geçirilmesi gereken devlet olarak, hükümet olarak ne varsa bunların tamamı şu anda bu noktada gayret gösteriyor.
Depremin paniğiyle atlayan, koşarken, çıkmaya çalışırken kendini yaralayan, inciten ile ilgili az da olsa bize ihbarlar geldi. Bunlarla ilgili sayıları, rakamları da yine Sağlık Bakanlığımızla irtibatlı olarak arkadaşlarımız paylaşacak. Depremin ilk anından itibaren Sayın Cumhurbaşkanımıza bilgileri arz ettik. Talimatlarını aldık, anbean o da süreci takip ediyor. Ben şunu söylemek istiyorum, Allah tekrarından korusun. Vatandaşlarımız tedbirli, artışlara karşı yani artçı depremlere karşı tedbirli, temkinli olmakta fayda var. Panik değil, tedbir ve temkinli olarak bizler, sizler aracılığıyla onları devamlı anbean bilgilendireceğiz ve inşallah bunun da üstesinden hep birlikte geleceğiz inşallah."
Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu vurgulayan Yerlikaya, "İlk 6 saat bizim için önemli. Haberleşmeyi gereksiz yere yormamak gerekli." ifadesini kullandı.