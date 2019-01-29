Sözleşmeli öğretmenlik tercih başvuruları nasıl yapılır? Sorusu milyonlarca atama bekleyen öğretmen tarafından merak konusu oldu. MEB 28 Ocak 2019 ila 1 Şubat 2019 tarihleri arasında sözleşmeli öğretmenlerin tercih yapabileceğini duyurmuştu. Peki, sözleşmeli öğretmenlik tercih başvuruları yaparken nelere dikkat edilmeli? Sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman belli olacak? İlk atama tarihi ile ilgili ayrıntılı bilgiler haberimizde...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Öğretmenler sözleşmeli öğretmenlik tercih başvurularını https://ilkatama.meb.gov.tr/TGiris.aspx adresi üzerinden veya e-devlet şifresi üzerinden gerçekleştirebilecek. Şu ana kadar 8.348 öğretmen başvuruda bulundu. Öte yandan branşa göre başvuru durumunu da ekranda bulunan kutucuğa tıklayarak hangi bölüme kaç öğretmen başvuruda bulunmuş ve kontejyan sayısını öğrenebileceksiniz.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMALARI NE ZAMAN?

Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları 7 Şubat 2019 tarihinde açıklanacak.

BAKAN SELÇUK'TAN ÖĞRETMEN ATAMASI AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz yıl sonunda 20 bin öğretmen ataması yapılacağını duyurmuştu. Selçuk‘'Bakanlığımızca 2019 yılı Şubat ayında 20 bin öğretmenin atanması planlanmıştır. Daha sonraki yıllar için bir planlama yapılması mümkün olamamaktadır. Kontenjanlar ise öncelikle öğretmen istihdamında güçlük çekilen yerler olmak üzere, ihtiyaç olan alanlardaki doluluk oranları dikkate alınarak belirlenmektedir'' dedi.