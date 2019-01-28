Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri için binlerce adayın heyecanı başladı. Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB) bugün 20 bin sözleşmeli öğretmenlik alımı için tercihleri almaya başladı. Adaylar tercihlerini yaparken son güne dikkat etmeliler. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tercihler için 1 haftalık süre verdi. Peki MEB, sözleşmeli öğretmenlik tercih sonuçlarını ne zaman açıklayacak? İlk atamalar ne zaman yapılacak?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

MEB'ten yapılan açıklamaya göre, 20 bin sözleşmeli öğretmenlik tercih işlemleri, elektronik ortamda (https://ilkatama.meb.gov.tr/TGiris.aspx) yapılacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİHLERİ İÇİN TIKLAYIN

Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 20 (yirmi) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.

Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir.

Tercihler herhangi bir il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne onaylatılacaktır.

Adaylar il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünce başvuruları onaylanmadıkça tercih değişikliği yapabilecektir.

Adaylar tercih dışı seçenek olarak; “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum. “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.” seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecektir.

Tercihlerine atanamayan adaylardan “9.5.2.” seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacaktır.

Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince, bilişim teknolojileri alanına atanmak üzere başvuruda bulunan adaylardan bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, matematik-bilgisayar bölümü, istatistik ve bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojisi bölümü/bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü, bilgi teknolojileri bölümü mezunları ile yönetim bilişim sistemleri mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları dışındaki eğitim kurumlarını tercih edecektir.

MEB SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİHLERİ NE ZAMAN SON?

Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli öğretmenlik tercih başvuruları 28 Ocak 2019'dan (bugün) itibaren başladı. Adaylar tercih başvurularını 1 Şubat 2019 tarihine kadar yapmaları gerekiyor.

TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sözleşmeli öğretmenlik tercih başvurularının sona ermesinden sonra bakanlık atama sonuçlarını 7 Şubat 2019 tarihinde MEB MEBBİS ilk atama sayfasında açıklayacak.

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMA BRANŞLARI NELER?

- Sınıf öğretmeni 3 bin 47 kişi istihdam alınacak

- İngilizce öğretmeni 2 bin 38 kişi istihdam alınacak

- Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni 1.910 kişi istihdam alınacak

- Okul öncesi öğretmeni 1.601 kişi istihdam alınacak

- İlköğretim matematik öğretmeni 1.401 kişi istihdam alınacak

- Türkçe öğretmeni 1.093 kişi istihdam alınacak

- Rehberlik öğretmeni 1.056 kişi istihdam alınacak

- Özel eğitim öğretmeni 1.002 kişi istihdam alınacak

- Fen bilimleri/fen ve teknoloji öğretmeni 919 kişi istihdam alınacak

- Beden eğitimi öğretmeni 845 kişi istihdam alınacak