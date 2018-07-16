Sabah saatlerinde meb.gov.tr adresine girmek isteyen vatandaşlar uyarı ile karşılaştılar. MEB'in anasayfasında yer alan uyarı da "Bu siteye ulaşılamıyor" uyarısı yer alıyor. "MEB'in resmi sitesi neden açılmıyor, meb.gov.tr çöktü mü?" gibi sorular ise internette merak edilen konular arasında.

MEB tarafından henüz konuyla alakalı açıklama gelmedi. Şu ana dek neden açılmadığı bilinmiyor.

MEB.GOV.TR AÇILDI

Meb.gov.tr adresi saat 09.25'te erişime açıldı.