Teşkilat bu akşam var mı yok mu?

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HABERTURK.COM

‘Sevda Mecburi İstikamet’ ekibi Antalya’daki iki durağında da gençlerin ve sinemaseverlerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Üniversite öğrencileriyle soru-cevap yaparak film hakkında keyifli bir sohbete imza atan ekip, hayranlarıyla bir araya gelip bol bol fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

Türk sinemasının usta yönetmeni Çağan Irmak’ın 1970’lerden 2000’li yıllara uzanan yol hikayesi 'Sevda Mecburi İstikamet’in başrollerinde Selçuk Yöntem, Selin Şekerci, Kubilay Aka, Elif Ceren Balıkçı ve Günay Karacaoğlu yer alıyor.Filmin konuk oyuncu kadrosunda ise Hilmicem İntepe, Selçuk Borak, Ali Savaşçı, Nergis Öztürk ve Şebnem Sönmez gibi yıldız isimler boy gösteriyor.