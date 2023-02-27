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Meclis ne zaman açılacak? Gözler EYT görüşmelerinde! TBMM açılış tarihi belli oldu!

Meclis açılış tarihi, EYT görüşmeleri nedeniyle merak konusu oldu. 11 ilde büyük hasara yol açan Kahramanmaraş depreminin ardından TBMM çalışmalarına ara verilmişti. Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinde yararlanmayı bekleyen milyonlarca EYT'li ve kadroya geçmek isteyen taşeron işçiler TBMM açılış tarihini merakla bekliyor. İşte, 2023 Meclis açılış tarihi...

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  • MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK? TBMM açılış tarihi belli oldu! Gözler EYT görüşmelerinde! Meclis ne zaman açılıyor, TBMM gündemi ne?

    Türkiye Büyük Millet Meclisi TBMM açılış tarihi, milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık depremlerin ardından Meclis çalışmalarına ara vermişti. Emeklilikte Yaşa Takılanlar tarafından yakından takip edilen EYT düzenlemesi ve taşerona kadro gibi düzenlemeler için Meclis açılış tarihi bekleniyor. İşte 2023 TBMM EYT görüşme tarihi…
  • MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK? TBMM açılış tarihi belli oldu! Gözler EYT görüşmelerinde! Meclis ne zaman açılıyor, TBMM gündemi ne?

    TBMM (MECLİS) AÇILIŞ TARİHİ ERTLENDİ!

    AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM çalışmalarına siyasi partilerin mutabakatı ile 28 Şubat'a kadar ara verilmesinin kararlaştırıldığını açıkladı.
  • MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK? TBMM açılış tarihi belli oldu! Gözler EYT görüşmelerinde! Meclis ne zaman açılıyor, TBMM gündemi ne?

    MECLİS NE ZAMAN AÇILIYOR?

    AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Milletvekillerimizin büyük bir çoğunluğunun Deprem bölgesinde olması sebebiyle, siyasi partilerimizin mutabakatı ile TBMM çalışmalarına 28 Şubat 2023 tarihine kadar ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Geçmiş olsun Türkiyem" dedi.
  • MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK? TBMM açılış tarihi belli oldu! Gözler EYT görüşmelerinde! Meclis ne zaman açılıyor, TBMM gündemi ne?

    DEPREM GÜNDEMİYLE TOPLANACAK

    TBMM Genel Kurulu, 28 Şubat'ta deprem gündemiyle toplanacak.

    Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem felaketi nedeniyle çalışmalarına ara veren TBMM Genel Kurulu, 28 Şubat'ta deprem gündemiyle toplanacak. Meclis'te 5 siyasi parti grubunun ortak imzası ile Deprem Araştırma Komisyonu kurulması planlanıyor. Komisyonda depremin tüm yönlerinin araştırılarak, alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amaçlanıyor.
  • MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK? TBMM açılış tarihi belli oldu! Gözler EYT görüşmelerinde! Meclis ne zaman açılıyor, TBMM gündemi ne?

    GÖZLER EYT TEKLİFİNDE

    EYT teklifinin, deprem felaketi nedeniyle verilen aranın ardından yeniden uzatılan 28 Şubat saat 15.00’te açılacak Genel Kurul’un “ilk gündem maddelerinden biri” olması bekleniyor.

    Meclis Genel Kurul’daki görüşmelerin ardından EYT düzenlemesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasına sunulması planlanıyor. Sonrasında EYT'nin Resmi Gazete’de yayımlanarak yasalaşması bekleniyor.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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