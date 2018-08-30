Almanya merkezli elektronik perakendecisi MediaMarkt Teknosa hisselerini satın alma planını döviz kurlarında son dönemde yaşanan oynaklık nedeniyle askıya alırken; şirketin değerlemeleri yeniden yaptıktan sonra kararını vereceği belirtildi.

Teknosa hisseleri 3,81 liraya kadar geriledi, değer kaybı yüzde 18,25 oldu.

Konuya yakın iki kaynağın Reuters'a verdiği bilgiye göre, görüşmelerin şu anda askıya alınmasına karşın, süreç tamamen sona erdirilmedi.

Kaynak, "MediaMarkt döviz kurlarında son dönemdeki hareket nedeniyle projeyi askıya aldı. Değerlemeleri yeniden yapacak. Sonrasında satın alma ya da almama yönünde bir karar verecek" dedi.

Konuya yakın bir başka kaynak da, taraflar arasındaki görüşmelere ara verildiğini doğruladı; ancak tamamen iptal edilmesinin söz konusu olmadığını söyledi.

Kaynaklardan biri, MediaMarkt'ın kararını vermesinin Ekim ayını bulabileceğini söyledi.

Temmuz ayında basında MediaMarkt'ın, Teknosa'yı satın almak için görüştüğü yönünde haberler yer almıştı. Ancak taraflardan söz konusu haberlere ilişkin bir açıklama gelmemişti.

Teknosa ve MediaMarkt Bloomberg HT'ye yaptıkları açıklamada konuyla ilgili açıklama yapılmayacağını belirtti.

TL'DEKİ DEĞER KAYBI SATIŞ GELİRLERİNİ BASKILIYOR

MediaMarkt'ın ana şirketi Ceconomy 14 Ağustos'ta yayınladığı çeyrek dönem raporunda, kur etkileri öncesinde Türkiye'deki satış trendinin önceki çeyreklerle kıyaslandığında başarılı bir grafik çizdiğini belirtti; ancak kurun olumsuz etkisine dikkat çekti.

Raporda, "Yılın ilk yarısında TL'deki sert değer kaybı Türkiye'nin içinde yer aldığı Doğu Avrupa segmentindeki satış gelirleri üzerinde baskı yarattı" denildi.

MediaMarkt Saturn, satın alma işleminin askıya alınması ile ilgili Reuters'ın sorusuna ise yorum yapmadı.

Teknosa ve Sabancı Holding'den ise haber yazıldığı sırada henüz bir yanıt gelmedi.

Türkiye'de elektronik perakendesi pazarının, ithal ürün ağırlıklı yapısı nedeniyle kurdaki değişimlere yüksek duyarlılığı bulunuyor. Yükselen kur seviyeleri, pazarın büyümesini olumsuz etkiliyor.

TL dolar karşısında, sene başından bu yana yüzde 40'ın üzerinde değer kaybetti.

Kurdaki yükseliş, şirketleri yatırım kararı konusunda tedirgin ederken; geçtiğimiz günlerde basında Japon Toyo Ink'in Türkiye yatırımını ertelediği; Amazon'un da Türkiye'ye giriş tarihinin ertelendiği haberleri yer almıştı.

Türkiye tüketici elektroniği pazarı 2017 sonu itibarıyla yüzde 16 büyümeyle 54 milyar lira seviyesinde bulunuyor.

Ancak genç nüfusun da etkisiyle yüksek büyüme potansiyeline sahip olmasına karşın, Türkiye elektronik perakendesi pazarı yoğun rekabet koşulları nedeniyle kârlılık problemine sahne oluyor.

Kurdaki sert yükseliş ürün fiyatlarını yükselterek talep daralması yaratmasının yanı sıra, ağırlıkla döviz cinsi olan mağaza kiraları da elektronik perakendecilerin kar marjlarını baskılıyor.

Sektördeki birçok oyuncu kurdaki volatiletenin de etkisiyle zarar yazarken; çok sayıda oyuncu da ya mağaza kapanışları yoluyla küçülmeye gitti, ya da pazardan tamamen çıktı.

İngiltere merkezli Electroworld ve Fransız Darty Türkiye'deki mağazalarını Bimeks'e; Almanya merkezli Electronic Partner ve ABD'li Best Buy da mağazalarını Teknosa'ya satarak önceki yıllarda Türkiye pazarından çıkmıştı. Gold Teknoloji Marketleri ise iflas erteleme başvurusunda bulunmuştu.

Pazarda yaşanan çıkışlardan sonra şu anda uluslararası oyuncu olarak sadece MediaMarkt kalırken; yerli zincirler olarak ise Teknosa, Bimeks ve Vatan faaliyet gösteriyor.

Ancak son olarak Bimeks de ticari ve finansal darboğaz içinde olduğunu, bu nedenle küçülme yoluna gidildiğini açıklamıştı. Faaliyet raporunda yer alan bilgiye göre, nakit sıkıntısına düşen Bimeks hızla mağazalarını kapatma yoluna giderken; şirketin Haziran sonu itibarıyla mağaza sayısı 6'ya inmiş bulunuyor. Bimeks 2016 sonunda ise 130 mağazaya sahipti.

Teknosa da 2016 yılında 70 mağazasını kapatmıştı. Teknosa, 2016 yılında 160.6 milyon lira zarar açıklamasının ardından 2017'de 19.6 milyon lira net kâr elde etmişti. Şirket bu yılın ilk altı ayında ise 10 milyon lira zarar açıkladı. Şirket Haziran sonu itibarıyla 207 mağazaya sahip.

MediaMarkt Türkiye, kârlılığa ilişkin bilgi açıklamıyor. Ancak İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, daha önceki açıklamalarında 2017 yılında 12 yeni mağaza açarak toplam satışlarda yüzde 30 büyüme kaydettiklerini söylemişti.

Ceconomy'nin çeyrek dönem raporuna göre, şirketin Mart sonunda 62 olan Türkiye'deki mağaza sayısı Haziran sonu itibarıyla 68'e yükseldi.

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